肥胖增加青少年罹病風險！掌握7大飲食原則　居家上班上學不要胖　

長時間不出門，很多人會靠吃打發時間，尤其在疫情當下，更利用吃來穩定情緒，導致三餐不規律，作息混亂，體重直線上升。 (示意圖／Getty I... 長時間不出門，很多人會靠吃打發時間，尤其在疫情當下，更利用吃來穩定情緒，導致三餐不規律，作息混亂，體重直線上升。 (示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）因應新冠疫情關係，中央流行疫情指揮中心已啟動學校停課不停學的措施，讓學生在家學習；許多企業也改採居家辦公，同時建議民眾減少外出，所以宅在家成為多數人時下現況，國民健康署提醒，這段時間除了注意個人衛生習慣，也可透過聰明飲食，別讓體重太失控，防疫又健身。

世界衛生組織今年6月公布，2016年全球肥胖人數已是1975 年的近3倍，2016年18歲及以上的成年人中，過重者超過19億，其中肥胖者超過 6.5 億人1，顯然已成為全球的健康問題及挑戰，而台灣18歲以上成人之過重及肥胖比率達47.9%，也是不容小覷的問題。

肥胖與慢性病及十大死因

與肥胖相關的慢性病包括第二型糖尿病、代謝症候群、心血管疾病、退化性關節炎、癌症、睡眠呼吸中止症、憂鬱症、非酒精性脂肪肝、不孕症、胃食道逆流等。

而109年台灣國人十大死因中有八項與肥胖相關，包括惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等。

肥胖除了造成多種慢性疾病，也會增加罹患新冠肺炎風險並增加3倍住院風險，根據美國調查因新冠肺炎住院的患者中，有48.8%需要入住加護病房，而肥胖住院者較健康體位住院者多2倍死亡率。

世界衛生組織於1997年已將肥胖視為一種慢性疾病，歐盟委員會也在2021年將肥胖歸類為慢性疾病。

從調整生活習慣開始

過重及肥胖之因素可能是攝取的卡路里大於消耗的卡路里，包括飲食攝取過多熱量、久坐不動缺乏身體活動等所造成，加上音疫情關係長時間不出門，很多人會靠吃打發時間，導致三餐不規律，作息混亂，體重直線上升。但其實宅在家是調整飲食的好時機，掌握以下原則，讓你宅而不胖。

用餐時先喝湯再吃菜：湯建議以清湯為主，避免勾芡或濃湯，並將超過半碗份量的蔬菜夾到碗中，其中至少有1道是深綠色蔬菜，建立吃足蔬菜的好習慣。 菜肉相伴取代大肉塊：家中備餐或點購外賣時，可選擇如番茄炒蛋、芥藍肉絲、豆干芹菜等菜色，避免單點控肉、排骨等大塊肉類。 善用低油烹調方法：多選擇蒸、煮、烤、微波等低油烹調法，取代油炸、煎等高熱量方法。 用蔬果取代零食：可準備一些方便食用的蔬果，如小黃瓜、大番茄、蘋果、香蕉等，於餐間肚子餓時，即可取用，不但有助於達到一天應攝取的建議量，更可取代吃零食的習慣。 點心與家人一起分享：大多數的零食點心都隱藏了高鹽、高熱量、高脂肪最好能與家(他)人分享，或是先以小包裝方式分裝，每次適量取用。 養成每天量體重習慣：只要體重有上升趨勢，就提醒大家要調整飲食，維持良好運動習慣。

鼓勵大家不妨在居家防疫期間，訂出生活作息規劃，均衡攝取各類食物、搭配規律運動及充足睡眠，即使宅在家一樣可以健康又享「瘦」！