內政部首度進行全臺灣人流統計 臺北日夜差72萬人居冠

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）有別以往的戶籍統計，內政部首度和電信業者合作，運用基地台的訊號，進行新型態人口統計，結果發現日間與夜間人口的差距，以臺北市白天較夜間多71.8萬人居冠，另外平日夜間停留人數，則以新北市440.5萬人最多，「電信信令人口統計資料」今(8)日發布。

內政部表示，資源分配是政府施政的重要課題，傳統多以戶籍資料做為配置依據，隨著工商經濟發展、交通運輸日益便捷、通勤通學移動頻繁，這次配合最新一期的人口普查期程，蒐集2020年11月全國電信信令數據，進行各縣市及鄉鎮市區「日間活動人口」、「夜間停留人口」及「特定區域旅次」等新型態人口統計。

根據統計，臺北市平日的日間活動人口數為350.8萬人，較夜間停留人口增加71.8萬人，其中屬商業、行政及文教匯集區的中山區、中正區、大安區，日間流入人口最多。偏重居住、生活功能的文山區，日間活動人口則較夜間停留人口少，鄰近的新北市板橋區、三重區、永和區亦同，充分反應就業就學與居住間人口移動情形。

內政部統計指出，平日夜間停留人數，以新北市440.5萬人、臺中市308.4萬人及臺北市279萬人分居前3位。如果與戶籍人數比較，六都部分，新北市較戶籍數多37.4萬人、臺中市多26.5萬人、桃園市多26萬人、臺北市多18.5萬人，屬人口淨流入；高雄市較戶籍數少19萬人、臺南市較戶籍數少3.9萬人，屬戶籍人口外流區。

▲平日日間活動及夜間停留人口差異概況。(圖片由內政部提供)

另外在宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣，假日夜間停留人數分別為46.8萬人、33.2萬人及19.8萬人，分別較平日增加2.7萬人、1.2萬人及0.6萬人，顯示越靠近北部，其平、假日夜間停留人數差異越明顯，應與返鄉或休憩者的交通距離有關。

觀察雙北特定區域旅次，內政部統計發現，平日早晨時段臺北車站、捷運站點等大眾運輸或交通樞紐，為人口流量高峰，中午時段則以博愛特區等工商業區的交通站點為中心，向外擴張，晚上時段流入西門町、永康、東區商圈，或逐漸回到三重、萬華地區等居住地休息，可作為交通疏導、警消資源配置、商業規劃選址及防疫部署等參考。

內政部強調，運用電信信令人口統計資料，掌握動態人流，可輔助現行戶籍登記資料，透過實際人口流動分布，有效進行資源配置，若進一步結合現有社會經濟資料服務平台，提供的商業登記、交通站點、實價登錄等資訊，可多元應用於商業選址或人力配置等。

內政部說，目前「縣市」及「鄉鎮市區」層級的「電信信令人口統計資料」已放置於內政部社會經濟資料服務平台，提供民眾免費下載，更細緻的「村里」及「最小統計區」單元，以付費方式提供應用。

▲臺北市西區周邊平日各時段區域旅次密度概況。(圖片由內政部提供)