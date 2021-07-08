台灣紀錄長片《神人之家》入選威尼斯市場展　全球僅七部

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣電影《神人之家》入選威尼斯市場展，成為全球獲選的 7 部紀錄片之一。

由台灣飛望影像有限公司、法國 Films de Force Majeure 共同製作，導演盧盈良的紀錄長片作品《神人之家》入選威尼斯市場展（Venice Gap-Financing Market），從 250 部投件中脫穎而出，成為全球獲選的 7 部紀錄片之一。

導演盧盈良表示，能夠入選威尼斯影展的市場項目，是這部片子最後一哩路最好的去處，讓嘉義在地故事，在世界級殿堂與影人分享，而導演也坦承，惶恐不安的青春，似乎也找到了出口。

《神人之家》是盧盈良導演第二部作品，故事背景在導演成長的嘉義鄉間，講述兄長幼年得來問神的能力，家中住進十二尊神明後開立神壇，以問神的能力幫助鄰里信徒之餘，卻無法協助經濟困頓的原生家庭，離家 25 年後，導演帶著攝影機回家，尋求信仰背後家庭成員間相互羈絆的故事。

《神人之家》目前結束拍攝及剪接部分，進入製作後期階段，預計今年年底完成，明年在國際影展和台灣戲院陸續上映。將於 9 月與知名德國導演文 · 溫德斯的最新紀錄片一同赴威尼斯參加 3 天的市場單元，尋求合資發行及下半年國際影展曝光機會。

《神人之家》的製作人陳璽文強調，飛望影像作品已連續兩年在金馬創投WIP獲得文策院創意獎，近期已成為文策院的合作夥伴，感到很榮幸可以把台灣的優秀內容帶進國際，也期待可以有更多和國際影視交流的合作機會，讓更多國際觀眾接觸到台灣元素的故事，也讓國外影視人員願意來台灣製作內容，提升整個產業的環境。