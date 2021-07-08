臺灣原生匙指蝦成觀賞水族界新星 預估年產值可超過500萬美元

普氏米蝦體側有兩條黑色橫紋並有斜線形黑斑分佈，特殊的外觀受到水族玩家喜愛。(照片由農委會水試所提供) 普氏米蝦體側有兩條黑色橫紋並有斜線形黑斑分佈，特殊的外觀受到水族玩家喜愛。(照片由農委會水試所提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣原生匙指蝦，可望成為觀賞水族界的新秀，經行政院農業委員會水產試驗所建立其繁殖育種技術，目前已完成多齒新米蝦及附刺擬匙指蝦的繁殖育苗最適條件，預估年產值可超過500萬美元。

據農委會統計資料顯示，其出口總值由2017年的172萬美元，至2020年已快速增加到446萬美元，4年間成長2.6倍，未來仍可看漲，除可推廣觀賞水族業界做為人工繁殖參考外，也可減輕野外資源的損耗，並協助野外族群的復育。

為促進臺灣原生水生動物多元利用於觀賞水族產業，水試所表示，台灣氣候適宜、地理環境優越，河川流域因高度落差大，造就多樣性的水域環境，也孕育許多獨特的水生物種。其中匙指蝦科是台灣原生淡水蝦中相當重要的成員，主要生長於溪流，早期多作為工具蝦，主要用來清除水族缸中的碎屑與附著藻，以維持生態的穩定。

水試所表示，臺灣原生蝦種多彩斑斕，然而在棲地破壞及人為不當捕撈下已面臨資源大量耗損窘境。該所積極發展其養殖培育技術，針對多齒新米蝦、附刺擬匙指蝦、普氏米蝦、長額米蝦及菲氏米蝦等消費者喜愛的品項，透過詳細記錄種蝦全年度生理形質變化，從繁殖期到生殖腺發育及平均抱卵量等資料，成功建立多齒新米蝦及附刺擬匙指蝦最適育苗條件。

水試所希望藉由穩定量產，減輕自然壓力並協助復育，並透過繁殖育種技術的不斷精進，輔助臺灣在國際水族觀賞蝦界的產業發展。

▲俗稱網球蝦的附刺擬匙指蝦是水族市場熱門品種，雌蝦抱卵體型約6公分（上），最大特色是第一及第二對鉗狀附肢演化成流蘇狀結構，攝餌時會張開像「網球拍」的附肢捕食（下）。(照片由農委會水試所提供)