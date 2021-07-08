總統遇刺海地全國戒嚴 駐美大使駁斥槍手與美有關

海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日凌晨遇刺身亡，當地進入戒嚴，有槍手遭擊斃或逮捕。（圖/美聯社) 海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日凌晨遇刺身亡，當地進入戒嚴，有槍手遭擊斃或逮捕。（圖/美聯社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）海地總統當地7日凌晨遇刺身亡，臨時總理喬塞德隨後宣布全國戒嚴。槍手曾自稱為美國緝毒署特工，但遭海地駐美大使駁斥。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）於自宅遇人暗殺身亡，第一夫人瑪婷（Martine Moise）也身受重傷。接管國家的臨時總理喬塞德於數小時後宣布，全國進入戒嚴狀態。

euronews報導，喬塞德（Claude Joseph）在演說中宣布，「適用憲法憲法第149條規定，我剛主持過緊急內閣會議，我們決定宣告全國進入戒嚴狀態（state of siege）。」此外，他也敦促聯合國安理會，盡快針對海地情勢舉行會議。

當地警方則表示，已有4名「傭兵」遭擊斃，另2人遭逮捕。負責通訊事務的海地國務秘書艾克森特斯（Frantz Exantus）晚間在推特表示，「涉嫌暗殺（摩依士）的人於今晚將近6時前，在佩勒林（Pelerin）被國家警察（National Police）攔截。」，並稱更多細節將公布。

路透社報導，海地駐美國大使艾蒙席（Bocchit Edmond）援引政府掌握的影片，其中槍手自稱為美國緝毒署（DEA）特工。艾蒙席對此表示，「他們（槍手）不可能是DEA的人。」

此外，艾德蒙表示，希望美國能提供海地安全協助，加強警力。也呼籲包括華府在內的國際搜捕，以查明該起刺殺的兇手。

美國總統拜登則在聲明中譴責刺殺行動是「令人髮指的襲擊」，誠摯希望第一夫人瑪婷康復。拜登也表示，「美國向海地人民致哀，我們持續為海地安全穩定而努力，也隨時提供協助。」