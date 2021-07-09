〈時評〉民進黨派系內鬥　台灣閣揆保衛攻防再起

撤換行政院長蘇貞昌的傳言再起，這對努力抗疫的民進黨政府來說，絕對不是一件好事，因為民眾關心疫苗、疫情發展，若因為民進黨派系內鬥而形成一場閣揆保衛戰，這種政治考量遠大於民生議題的氛圍，恐怕會令人民大失所望。

蘇貞昌擔任蔡英文政府的行政院長已經有兩年多時間，去年蔡總統連任就職時，有不少撤換閣揆的呼聲，但因為蘇貞昌輔選有功，所以繼續留在行政院長的位置上。

從今年初以來，撤換蘇貞昌的傳言不斷，原本各界認為蘇貞昌下台時機點是在8月底的公投過後，因為這個時間剛好是落在立法院下會期開議之前，而且是在公投結果出爐、有人必須負起政治責任之後。只不過千算萬算，台灣因為對抗疫情，公投被迫暫緩，被視為蘇貞昌下台的引信暫時被解除。

雖然檯面上目前缺乏讓蘇貞昌直接下台的理由，但民進黨內各派系仍然蠢蠢欲動，希望蘇貞昌早點領到畢業證書。這中間當然仍以派系考量為主，要從內閣改組過程中獲取最大利益。

蔡總統上任後，行政院長的位置有超過一半時間掌控在泛新系手中，這對其他系派肯定不是滋味。尤其一些號稱英系的黨內人士，即便力挺蔡總統多年，卻無法獲得更多影響力，至於正國會和湧言會更不願看到泛新系整碗捧走，所以不斷出招。

非新系主要是鎖定在行政院和立法院的互動上，因為蘇貞昌方面比較強勢，有些事情未與黨內溝通，這自然成為其他派系要扳倒蘇貞昌的破口；其次，是蘇貞昌用人不避嫌，在只重用自己人的態勢下，漸漸導致其他派系不滿。

然而，不只其他派系對蘇貞昌不滿，由於下一任閣揆的人選，直接牽動到新系的布局，新系內部目前對賴清德和鄭文燦的接班安排，尚未有定於一尊的決定，因此，私底下仍是暗潮洶湧。

閣揆保衛戰只要蘇貞昌在位一天，暫時不會停止，但目前是對抗疫情的重要階段，若是從7月底開始疫情好轉，這代表蘇貞昌領導的行政團隊仍值得肯定，不應被撤換；就算是疫情持平或再惡化，那代表情勢依然嚴峻，更不應該異動抗疫團體。

可惜現在黨內派系已經捺耐不住，就算8月底沒有公投，照樣節節進逼，這對民進黨政府絕對是負面效應也會讓外界認為黨內的權力之爭大於對抗疫情，也容易會讓行政團隊抗疫節外生枝、疲於應付政治議題，這些都是人民所不樂見。

（作者李平華，資深媒體人，主跑政治線20年）