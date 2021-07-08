疫情宅在家緊盯3C 當心視力惡化　醫籲四大族群應定期眼睛檢查

OCT眼底斷層掃描不需侵入撿查、無輻射物質、「不」需點散瞳劑且快速拍攝。(圖/國泰健康管理提供) OCT眼底斷層掃描不需侵入撿查、無輻射物質、「不」需點散瞳劑且快速拍攝。(圖/國泰健康管理提供)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內新冠肺炎疫情自5月中旬升溫後，全國實施三級警戒已超過1個月以上，上班族居家工作，學生在家視訊上課，緊盯電腦螢幕時數長，長期下來，對視力都是一種傷害，為避免「惡視力」增加，成為疫情下的另類「受災戶」，國泰健康管理團隊提出七招保護眼睛，更提醒四大族群，定期進行眼睛檢查。

眼睛提早老化 七招式護眼

中華民國眼科醫學會曾發布「全民護眼趨勢調查」顯示，台灣人在每日3C（電視、電腦、智慧型手機）用眼的總平均使用時數長達10.7小時，換言之，扣除睡眠時間，國人一天當中幾乎有2／3的時間都在看3C；調查也顯示，10到19歲青少年乾眼症的比例也大為提高至71.5％。

疫情期間，使用線上教學、上課，以及居家工作時間大增，相信對於上班族與學生族的眼力更是吃不消，眼睛恐提早老化。國泰健檢眼科醫師鄧友迪表示，若是眼睛出現以下幾種症狀，例如：看不清楚、眼球周圍脹痛、感覺酸澀、分泌物黏稠，怕吹風、畏懼強光、看燈光周圍會有彩虹圈（光暈）等症狀，就是身體出現的警訊。

國泰健康管理護理師郭麗芬提出以下七項護眼招式：

減少藍光及眩光：透過調整窗簾或螢幕位置可盡量減少眩光。出外避免強光直接照射眼睛，可戴太陽眼鏡。藍光會影響睡眠品質，建議睡前二小時停止使用3C產品。 眼睛要休息：看電腦二十分鐘，就眨眼20秒、視線離開螢幕20秒並注視20呎（約6公尺）外景物。 正常生活型態：盡量睡眠充足、不熬夜；多喝水、不抽煙。 飲食：均衡飲食、不偏食，多吃含維他命Ａ、Ｃ、Ｅ蔬菜及水果，例如：花椰菜、奇異果等深綠色蔬果，少吃油炸食物、咖啡因勿攝取過量。 洗臉時注意眼瞼及睫毛清潔，用熱毛巾熱敷可以減輕疲勞並增加淚液分泌。 40歲以上民眾，每年定期1至2次檢查視力，至少做1次眼底檢查，眼部如發現病變要立即尋找專業醫師。 糖尿病患者，每年至少1次詳細檢查眼底、視網膜，以發現病變儘早治療。

四大危險族群看過來 眼底斷層檢查及早揪病灶

國泰健檢眼科醫師鄧友迪指出，除了平時視力保養外，保護靈魂之窗最重要的進行定期眼科檢查，包括，最簡單的視力檢查、電腦自動驗光機、眼壓測定、眼底、細隙燈檢查等。尤其是透過「OCT眼底斷層掃描（Optical Coherence Tomography）」可以準確地看出黃斑部、視網膜、視神經的高度解析掃描切面，提供更精確的診斷。

至於有哪些族群適合「OCT 眼底斷層掃描」？鄧友迪提醒，以下四大族群是罹患眼疾的高危險族群，建議定期進行檢查。

長期使用3C族群：不管是哪一類年齡層，只要長期使用3C產品，務必 定期進行眼睛檢查。 高度近視、視網膜及黃斑部疾病史。 有三高風險族群，尤其是長期高血糖患者，在眼睛方面能引起白內障、青光眼、眼球運動障礙、視網膜病變及眼內出血等，其中最重要的就是影響到眼球後部的視網膜病變。 吸菸族：長期吸菸的癮君子，因尼古丁導致血液中過氧化物增加，而損傷眼睛水晶體。

郭麗芬強調，民眾視力檢查使用OCT眼底斷層掃描儀器有「二不一快」的三大特色：