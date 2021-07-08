【暖心待用餐】台灣單親媽冒雨騎車載2童領免費便當　老闆：「我還撐得住•請讓我幫妳」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 武漢肺炎（新冠毒病，COVID-19）疫情三級警戒，衝擊各行各業，一位在北市信義區開汽車美容店的翁姓老闆，自發性地提供了「待用餐」，讓民眾免費領取，近日也看到許多情況堪憐的單親家庭。
日前他發現有一名單親媽媽，為了兩個便當，冒雨從三重騎了10公里到信義區領餐，摩托車上還載著兩位大約2到4歲的小朋友，老闆見狀，暖心遞上其他生活物資，希望能給他們更多幫助。
網友看了PO文後，紛紛讚美老闆義舉, 也有人想加入贊助行列, 更有人提供三重地區待用餐供應點的資訊, 希望這位單親媽媽看到之後, 可以就近領取:
感謝老闆，我好鼻酸
有愛的老闆，如老闆可以讓人認購代用餐，請再告知，希望能幫一點小忙，也祝你生意興隆~~
用行動支持(汽車美容) 老闆
老闆把我的車子弄得很漂亮喔
這位翁老闆7月6日在公開社團《信義區三兩事》臉書原始貼文如下，
我希望周邊的朋友都能快樂！這陣子看了許多單親家庭，讓我有感而發。
今天來了一位是單親媽媽，騎著摩托車從三重到台北來，就只是為了兩個便當，我問她怎麼跑這麼遠，她說：因為有待用餐店家都沒了，可能大家都撐不下去，所以只好來這找你。
車上載兩位小朋友，目測大約兩到四歲，下著雨的台北，衣服都已經濕了，當下順便給了她一些生活物資，連忙道謝的離開。
現階段的您還求什麼？我相信這個時候許多人都不好過，但是否應該慶幸，我們還不至於為了吃而煩惱。
有需要幫忙的朋友，我一定盡我最大的努力，陪你度過這次難關。