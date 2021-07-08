花蓮2天14震　氣象局：若再發生不排除台灣有更大地震

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）花蓮昨（7）日連續發生九次地震，今（8）日清晨6時11分再發生芮氏規模5.4的有感地震，台北搖晃有感，截至8日上午10點，兩天震央在花蓮的地震已累計發生14次，氣象局地震測報中心主任陳國昌透露，不排除未來2天會有更大地震。

截至今上午8時前，花蓮不到2天時間已震14次，全數為極淺層地震，地震深度在5至10公里之間。對此，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，後續餘震次數與規模有超乎預期範圍，若持續發生規模4.5以上地震，不排除未來2天會有更大地震。

根據中央氣象局網站資訊，花蓮7日凌晨3時21分發生當天第一震，芮氏規模4.2，接著晚間七點起連續發生規模3至5的地震，光是周三花蓮就發生九次地震，規模最小為3.1，最大為5.4。8日凌晨2時也再發生地震，規模3.3，接著清晨5時31分，6時11分，6時31分，7時31分這段期間密集發生地震，其中以6時11分規模最大為5.4，花蓮市震度4級，南投震度3級，台東、桃園、新北、台北2級，全台有感。

根據《ETtoday新聞雲》報導，氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，研判7日晚間7時24分規模5.4地震為主震，後續餘震次數與規模已超乎原本預期，若之後持續再發生規模4.5以上地震，而且頻率很密集的話，就得特別注意，不排除之後還有更大的地震，時間不會超過2天。

陳國昌表示，日本311大地震與台灣206花蓮地震都屬於大地震前，已經有前震發生，導致後續有規模較大地震就誤認為主震已過，中大規模餘震卻接連而來，最後又來一個更大地震，所以得持續觀察。

地震測報中心課長邱俊達分析，7日這幾起地震原因為歐亞板塊與菲律賓海板塊相互碰撞導致，他預估續餘震會再持續2至3天，規模約落在3至4左右。