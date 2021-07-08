捷報！台灣電影《消失的情人節》勇奪義大利國際影展兩大獎　文化部長祝賀導演陳玉勳

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣劇情片《消失的情人節》榮獲義大利第23屆烏迪內遠東國際影展兩大獎。

《消失的情人節》由陳玉勳執導，勇奪第57屆金馬獎最佳劇情長片，榮獲義大利第23屆烏迪內遠東國際影展（Il Far East Film Festival）「黑龍影評獎」及 「第三名觀眾票選水晶桑獎」，自11個國家46部影片脫穎而出，成為同時獲頒兩項殊榮的唯一影片。文化部長李永得獲知訊息後也立即向陳玉勳導演表達祝賀之意。

2021義大利烏迪內遠東國際影展（Far East Film Festival di Udine）採實體與線上混合方式辦理，播映來自11個亞洲國家共46部電影，其中有5部台灣電影於影展進行歐洲首映，包括《消失的情人節》、《當男人戀愛時》、《角頭－浪流連》、《親愛的房客》及《秋決》。

文化部表示，未來將持續支持鼓勵台灣電影於義大利放映，並推動台灣影視產業與歐洲合製資源媒合、影視製作人才培育等計畫，以加速將台灣優質影視創作者及作品推向國際舞台。

該影展專門推廣高品質亞洲電影，由電影快遞中心（Centro Espressioni Cinematografiche）自1999年籌辦，7月2日舉行影展競賽單元的頒獎典禮，由評審團委員美國和西班牙雙國籍製作人Mike Hostench、義大利插畫家Igort及西班牙錫切斯影展主席Angel Sala共同評選出獲獎影片，共頒發7項獎項。包括觀眾票選金桑獎（Gelso d’Oro）《午夜天鵝》（日本）、觀眾票選銀桑獎（Gelso d’Argento）《老師！你會不會談戀愛》（日本）、觀眾票選水晶桑獎（Gelso di Cristallo）與黑龍影評獎（Black Dragon）《消失的情人節》（台灣）、評審團白桑獎（White Mulberry）《手捲煙》（香港）、特別提名獎（Menzione speciale）《莫爾道嘎》（中國大陸），以及MyMovies影視平台觀眾紫桑獎（Purple Mulberry）《智齒》(香港）。

第23屆烏迪內遠東國際影展共選映8部世界首映影片、10部國際首映影片、22部歐洲首映影片、20部義大利首映影片，共計約1萬名觀眾參與影展實體活動，來自38個國家1萬5千名觀眾觀看線上放映活動。明年影展將於2022年4月22日至30日重回烏迪內新劇院舉行實體影展。