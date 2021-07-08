立陶宛今秋設立駐台辦 專家：拒中友台符合原則

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立陶宛經濟部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）5日接受德國媒體專訪時預告，駐台辦事處預計在10、11月成立，促進貿易，彰顯兩國友誼。

德國之聲報導，立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特在專訪中透露，立陶宛即將於10月或11月設立駐台辦事處，當局正在進行相關立法程序。

阿爾莫奈特指出，立陶宛以出口為導向，辦事處設立有助該國高科技與雷射相關企業尋拓展新市場。此外，因歐洲面臨晶片短缺的問題，與主要晶片供應國台灣合作，是當地業界心聲。

阿爾莫奈特指出，兩國友誼始於1990年代初，台灣曾幫助立陶宛和其它波羅的海國家轉型成自由民主和市場經濟，然而兩年前她以議員身份訪台，卻發現儘管兩國有很強的友誼，雙方企業也有興趣建立夥伴關係，立陶宛卻並未成立台灣辦事處。

立陶宛無懼中國壓力，近來致力於強化與台灣的雙邊關係。立陶宛維爾紐斯大學政治及國際關係研究所學者安卓約斯卡斯 (Konstantinas Andrijauskas) 告訴德國之聲，當局此舉與其在外交政策上追求更多元的發展有關。

安卓約斯卡斯指出，立陶宛並未從與中國的經貿關係中獲得足夠的實質利益，且中國人權與戰狼外交的強硬態度也使中、立雙邊關係相當棘手，所以國內對亞洲政策的共識，從專注中國走向多元發展，與台加深經貿關係、發展外交，符合當局原則。

阿爾莫奈特昨日也在推特上表示，立陶宛必須努力在全球範圍內建立更強大的經濟關係。

立陶宛是歐盟內少見的立場鮮明的國家。現任政府自去（2020）年執政後，首先於今年2月宣布退出中國主導的「17+1」，3月在國會提案修法，允許官派商務代表駐紮海外，為成立駐台辦事處打下根基。6月22日，當局宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣。