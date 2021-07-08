台灣齊心防疫！農田水利事業作業基金不動產減租2成 受益承租戶約7,200戶

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣疫情持續流行，為協助民眾及產業紓困以安心抗疫，農委會今年6月30日核定「農田水利署經管農田水利事業作業基金不動產因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響租金減收措施」，承租人及地上權人自即日起到12月31日止可減收租金20%，受益承租戶約7,200餘戶。

農水署表示，原全臺17個農田水利會改制後，資產及負債由國家概括承受，並納入農田水利事業作業基金管理，下設17個分基金，收入來源包含租金、資產活化收益或其他收入，其收益專款專用於農田水利事業。

考量當前疫情影響經濟層面擴大，現就農田水利事業作業基金不動產租約及地上權契約承租人，當中不包括政府機關及公營事業，如有受疫情影響者，自即日起至2021年12月31日止，可減收應繳租金額20%。

為求便民及行政效率，承租人原應繳月租金為新臺幣1萬元含以下，直接由該署所轄管理處主動減收，無需承租人申請。逾新臺幣1萬元，承租人可向各管理處申請減收。如果承租人已全部或部分繳納實施期間應繳租金，應退還款項，將抵繳未繳或未到期租金，如無未繳租金或未到期租金者，得直接退還。

農水署說，這次減租為避免群聚增加感染風險，提供程序簡化的申辦方式，相關申請文件均公布於農水署及各管理處網站首頁，方便民眾下載，承租人填具申請書後，得以郵寄、傳真、電子郵件等各種方式向所轄管理處提出申請，無需至現場臨櫃辦理，各管理處受理申請後，將以最快的速度完成減收作業，協助民眾及企業共同度過疫情難關。