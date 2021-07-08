台積電7/15法說會•鴻海7/23股東會　台灣疫苗採購進展•成另類焦點

鴻海屆時是否回應關於機器人Pepper停產傳聞，同樣是外界關注焦點。(美聯社檔案照) 鴻海屆時是否回應關於機器人Pepper停產傳聞，同樣是外界關注焦點。(美聯社檔案照)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台股今天(8日) 以17880.9點開出，截至9時5分，高點至17935.11點，上漲超過84點，有望再度挑戰18000點關卡。其中，航運股回神，資金比重約4成。

台股昨(7日) 終場下挫62.38點，收17850.69點。

晶圓代工龍頭台積電將於7月15日舉行第2季線上法人說明會，除公布第2季財務報告，也將展望第3季業績，同時，外界也高度關注台積電獲政府授權對外採購500萬劑BNT德國原廠疫苗進展。

台積電日前表示，相信為台灣獲得疫苗，有助保護社區並確保正常運作。台積電6月向政府遞件申請洽購疫苗捐贈，並與行政院簽署完成開啟專案採購必需的法律文件，台積電指出，後續還有許多相關工作要進行，繼續努力中。

市場也關注台積電3奈米先進製程進展，中央社引述日經亞洲（Nikkei Asia）日前報導，蘋果（Apple）與英特爾（Intel）正就3奈米製程技術測試自家晶片設計，台積電預計明年（2022) 下半年就會開始推出最新製程晶片。消息人士透露，蘋果iPad可能成為首款採用3奈米技術的產品。

台積電原訂3奈米今年試產，預計明年下半年量產，相較5奈米製程，3奈米的邏輯密度可提高70%，效能提升15%，功耗降低30%，已有高效能運算及智慧手機相關應用的客戶投入。

在2奈米先進製程產能布局，台積電日前指出2奈米廠以竹科為主，若用地不足，仍會選擇在中科。不過，目前持續與3大科學園區管理局合作評估適合用地，包括高雄。

另一方面，因本土COVID-19疫情影響，鴻海6日董事會決議實體股東會改至7月23日舉辦，為避免人潮眾多造成群聚風險，鴻海也透過官網線上直播。

鴻海同時預計7月22日除息交易，每股擬配發現金股利4元，預定8/20發放，預計將發出554.52億元的現金。

法人指出，鴻海下半年營運展望、疫苗採購合作、蘋果新iPhone 13進展、電動車布局、半導體事業進展、軟銀機器人等議題，將是出席股東關注焦點。

往年第3季是鴻海集團由淡季邁向第4季旺季的爬坡期，市場預期蘋果（Apple）將在9月推出4款新iPhone，外資法人估計最快8月底至9月初量產，鴻海仍將是蘋果新iPhone最大比重組裝代工夥伴。

鴻海創辦人郭台銘設立的永齡基金會獲政府授權對外洽商採購500萬劑BNT德國原廠疫苗，鴻海日前證實採購疫苗並捐贈政府，5月30日獲董事會支持，6月1日正式向衛福部申請，疫苗採購捐贈事宜將待確認後提董事會追認，後續進展將是股東會焦點之一。

另外，鴻海集團也積極布局電動車領域，旗下鴻華先進3月中旬與日本電產（Nidec Corporation）宣布策略合作，外資法人預估雙方合作開發的電動車動力系統，最快第4季可望推出。

鴻海董事長劉揚偉日前指出，透過提供電動車5大高毛利的電池、電機、電控、軟體和資通訊元件等，並透過F3.0轉型升級規劃，目標在2025年將集團毛利率目標提升至10%。

鴻海集團積極布局半導體，劉揚偉日前在外資論壇指出，集團直接和間接營運2座8吋晶圓廠以及2座封裝測試廠，鴻海集團正與世界級半導體公司洽談共同設計電動車用微控制器（MCU）以及系統單晶片（SoC）核心，今年底前若有初期成果會對外公布。

鴻海日前也透過子公司投資取得馬來西亞Dagang Nexchange Bhd（DNeX）股權，間接投資大馬8吋晶圓廠；鴻海半導體事業群主管陳偉銘也新任DNeX董事，要扭轉旗下8吋晶圓廠局面。

另外，多家外媒日前報導，日本軟銀（SoftBank）旗下子公司停止生產機器人Pepper，全球機器人事業群也開始裁員。不過軟銀否認終止Pepper機器人，需求回溫會恢復生產。Pepper機器人主要由鴻海富士康位於中國山東煙台廠生產，屆時鴻海是否會對外回應停產傳聞，同樣是外界關注焦點。