2021全球最好用護照排名出爐 日本蟬聯冠軍台灣第31名

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）7日公布2021年第3季最新護照排名，日本護照連續4年榮登好用度冠軍，台灣護照比上季進步1名，排名第31。

綜合媒體報導，「Henley & Partners」發布的《2021年全球護照排行》，日本護照以193個免簽國榮登護照寶座，新加坡以192國排名第2，德國和南韓則並列第3。

排行榜前10名中，其他名次皆由歐美國家囊括，例如芬蘭、義大利、盧森堡和西班牙並列第4，奧地利和丹麥並列第5、美國與英國免簽並列第7，加拿大與澳洲並列第9。

這次的排名中，台灣以146國免簽待遇和模里西斯共和國（Mauritius）及聖露西亞（St. Lucia）並列第31名，比上季進步1名，澳門護照以145國免簽待遇，排名第32名，近年香港因遭逢政治巨變，目前有171國免簽待遇，護照好用度排名第18，中國則僅有78個免簽國，排名第72名。

然而這份報告並未列入各國因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而實施的入境禁令，所以排行榜所列的免簽國數量和目前的實際狀況可能會不相符，如排名第1的日本，雖擁有193個免簽國，但持有該國護照者，實際上能前往的國家不到80個。