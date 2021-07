快訊！台灣友邦海地總統遇刺身亡　第一夫人也遭槍傷

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣友邦海地總統摩依士(Jovenel Moise)今(7)日遭刺客闖入官邸槍殺。

海地官方證實,53歲的海地總統摩依士在私人宅邸遭暗殺身亡,第一夫人瑪婷摩依士(Martine Moise)也遭槍傷被送往醫院。

美聯社引述海地臨時總理喬賽德(Claude Joseph)發言,他稱攻擊為「不人道且野蠻的行為」,警方與部隊以控制局勢,但在摩依士遭暗殺後,槍聲仍傳遍首都太子港(Port-au-Prince),某些刺客講西班牙語,但沒有透露更多細節。

喬賽德表示,超過1千1百萬的人民在摩依士的統治下越來越不穩定且感到不滿。

報導提及,摩依士在海地未能舉行選舉及議會被解散後,統治已長達兩年多。反對派領袖曾指控他為了增加自己的權利,包含通過限制法院審計政府合約法案,以及創建僅對總統報告的情報部門。

近幾個月,反對黨領袖要求他下台,並表示他的合法任期到今(2021)年二月。海地預計將於今年稍晚舉行大選。

吳釗燮已在第一時間代表蔡英文總統致電海地駐台大使潘恩(Roudy Stanley Penn),表達台灣政府與人民最深切的哀悼與悲痛,據自由報導,我與海地邦誼暫時不受影響。

外交部發言人歐江安強調,海地近來治安情勢嚴峻,政局持續動盪,根據我駐海地大使館掌握,在海地的國人及僑胞均平安。外交部將持續密切注意海地政局後續相關發展,並誠摯期盼海地社會早日回復平靜,人民生活儘速恢復正常。

We're deeply shocked & grieved by the assassination of President Moise & the wounding of the first lady. The government & people of Taiwan condemn such senseless violence & stand in solidarity with Haiti at this difficult time.