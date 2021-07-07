快訊！台灣友邦海地總統遇刺身亡　第一夫人也遭槍傷

海地總統摩依士（Jovenel Moise）今（7）日遭槍殺（圖/美聯社） 海地總統摩依士（Jovenel Moise）今（7）日遭槍殺（圖/美聯社）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）今（7）日遭刺客闖入官邸槍殺。

首次上稿 19:33

更新時間 19:50

海地官方證實，53歲的海地總統摩依士在私人宅邸遭暗殺身亡，第一夫人瑪婷摩依士（Martine Moise）也遭槍傷被送往醫院。

美聯社引述海地臨時總理喬賽德（Claude Joseph）發言，他稱攻擊為「不人道且野蠻的行為」，警方與部隊以控制局勢，但在摩依士遭暗殺後，槍聲仍傳遍首都太子港（Port-au-Prince），某些刺客講西班牙語，但沒有透露更多細節。

喬賽德表示，超過1千1百萬的人民在摩依士的統治下越來越不穩定且感到不滿。

報導提及，摩依士在海地未能舉行選舉及議會被解散後，統治已長達兩年多。反對派領袖曾指控他為了增加自己的權利，包含通過限制法院審計政府合約法案，以及創建僅對總統報告的情報部門。

近幾個月，反對黨領袖要求他下台，並表示他的合法任期到今(2021)年二月。海地預計將於今年稍晚舉行大選。

吳釗燮已在第一時間代表蔡英文總統致電海地駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn），表達台灣政府與人民最深切的哀悼與悲痛，據自由報導，我與海地邦誼暫時不受影響。

外交部發言人歐江安強調，海地近來治安情勢嚴峻，政局持續動盪，根據我駐海地大使館掌握，在海地的國人及僑胞均平安。外交部將持續密切注意海地政局後續相關發展，並誠摯期盼海地社會早日回復平靜，人民生活儘速恢復正常。