國泰飯店觀光事業「線上商城」度假感和多國美食通通搬到你家

既然不能外出度假，乾脆讓家變飯店天天都像度假！國泰飯店觀光事業集結旗下和逸飯店和慕軒飯店品牌推出『國泰飯店觀光事業線上商城』，網羅飯店優質選物、多國風味餐點、卡通頻道限定療癒商品等輕鬆宅配到府，自6月開賣至今熱銷近千組商品，近期更推出台式「臘味蘿蔔糕」、義式經典醬料和咖哩即食調理包、並與百年連德堂餅舖和台灣花草茶品牌小草作合作推出茶點組，推陳出新的美食和居家用品，就是要讓顧客打造「在家像住飯店儀式感」。2021/7/31前全館購物滿千免運！請洽線上商城。

慕軒/和逸外帶餐推陳出新 線上訂讓你吃不膩

堪稱最熱賣的慕軒飯店饗樂餐盒，秉持外帶餐盒也能享用特殊食材與風味，特別再推出安格斯黑牛咖哩、鄉村式燉噶瑪蘭豬腱骨等口味，兼具視覺驚艷與美味每份餐盒只要120元起。此外，慕軒飯店更一口氣祭出微辣「惡魔風味」、「義式經典」、「熱那亞青醬」、「坦都里香料」、「日式照燒」及「德克薩斯」等六款風味烤雞，以及瑪格莉特、綜合野菇、沙拉米(Salami)三種口味的現烤10吋披薩，每份380~448元，線上一指下單訂購，就能將飯店多國美食帶回家享用。

和逸飯店‧高雄中山館除了頗受歡迎的130元起個人餐盒外，也為小家庭規劃了「雙人美味分享餐」880元和「四人豐盛分享餐」1,680元，分別包含燒烤德國豬腳佐特製酸菜、香煎帶骨牛小排、脆皮油封鴨腿、香煎鱸魚等海陸風味主餐，另搭配足夠人份的燻雞肉凱薩沙拉、南瓜濃湯、法國麵包和餐後水果等，可線上點餐，取餐當日新鮮現做，在家也有吃大餐的儀式感。

精選即食調理包 在家就能化身飯店大廚

為了增添居家日常用餐的新意與便利性，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館中餐團隊特別開發中式「臘味蘿蔔糕」460元，精選台灣在來米製成米漿，加入鮮甜白蘿蔔、炒香的臘味和蝦米以純手工炊製而成；還有「油蔥芋頭糕」480元，同樣以在來米漿，搭配蝦米、紅蔥頭和火腿肉層層堆疊，香煎時散發芋頭鹹香，清蒸則獲得滿滿香Q軟芋頭塊。

此外COZZI Blu和逸飯店‧桃園館也為小家庭或上班族推出輕鬆省時的調理包組420元起，有「義式三重奏」包含番茄肉醬、德腸青醬、奶油培根蘑菇醬等三款基底醬料可搭配義大利麵或燉飯；以及「咖哩共和國」有南洋叻沙豚肉、泰式綠咖哩雞，和日式咖哩牛腩，餐餐都能變化。想來個宵夜加場，還可選擇「紅酒牛三寶」650元，嚴選特製香料以紅酒醃製，再將牛腩香煎後與牛肚牛筋一同加入紅酒燉煮，牛腩軟嫩、牛筋彈牙、牛肚爽脆入味，無窮滋味下飯下酒超對味。

和逸飯店X在地品牌 宅家也能盡享各地風味

雖然暫時無法到各地旅遊，和逸飯店．台南西門館特別與在地傳承百年歷史的「連德堂餅舖」合作，推出聯名款雞蛋煎餅，烙印上COZZI字樣，每包59元(6片)，以全手工煎出片片香甜煎餅，將府城獨有滋味宅配到家中，甫開賣就相當受到歡迎，堪稱最具特色的古早味零嘴；防疫期間也別忘適度釋放緊繃感，和逸飯店與花草茶品牌小草作Grassphere聯名合作，於線上商城推出「無咖啡因花草茶+聯名煎餅禮盒」售價450元，選用彰化茉莉、屏東玫瑰、苗栗杭菊、石碇桂花等在地農家的安心花卉，搭配小草作以無毒農法自家栽種的甜菊、檸檬草等香草原料，調和具有舒緩鎮定特性的無咖啡因花草茶飲，每組禮盒內含小草作茶包５入及「和逸飯店 X 連得堂聯名」雞蛋煎餅1包，給自己一杯茶及一塊餅乾的時間，找回生活、工作和防疫的平衡點。