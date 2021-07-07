高鐵台北站工作人員、士林便當店員確診 公布足跡籲經過者篩檢

副市長黃珊珊今日公布確診者案15169和案15165足跡，由於兩確診者可能會接觸到不特定對象，因此請有經過附近的民眾要特別注意。（取自台北... 副市長黃珊珊今日公布確診者案15169和案15165足跡，由於兩確診者可能會接觸到不特定對象，因此請有經過附近的民眾要特別注意。（取自台北防疫因應記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市副市長黃珊珊今（7）日公布確診者案15169和案15165足跡，由於兩位確診者可能會接觸到不特定對象，請有經過附近的民眾要特別注意自身健康狀況，並建議可以到7家醫院接受免費PCR篩檢。

台北市政府今天下午舉行新冠肺炎（COVID-19）防疫因應記者會，並公布兩例確診者足跡，黃珊珊表示，有一例確診者（案15169）的足跡特別令人擔心，因為此案是在高鐵台北站的工作人員。

黃珊珊指出，案15169在6月29日及30日的上午5時30分到下午3時，在台北車站高鐵地下1樓西出口附近值班；7月1日上午6時到下午3時在台北車站高鐵地下1樓東出口；7月2日上午5時30分到下午3時在台北車站高鐵東三門售票櫃台。

此外，黃珊珊另公布一名確診個案（案15165）的足跡，這名個案在6月29日到7月1日上午10時到下午1時待在士林區永平街自營便當店「庫記餐盒」內，6月30日上午8時到9時則前往三重區五華街大台北農產品集貨場批貨。

黃珊珊提醒，請有經過的民眾要特別注意並提高警覺，因這2例確診者皆有可能接觸到不特定對象，請民眾進行自我健康監測，可以到7家醫院接受免費PCR篩檢，前往篩檢時不得搭乘大眾運輸，並主動告知有接觸史。

台北市7家醫院昨天開始提供免費PCR採檢，包含聯合醫院和平院區、中興院區、仁愛院區、陽明院區、忠孝院區，以及關渡醫院、萬芳醫院，民眾須先網路掛號預約。