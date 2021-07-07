全國一半卸貨漁港在新北 飛魚卵友善漁法落實申報

為使飛魚卵漁業永續經營，請漁民應確實遵守兼營飛魚卵漁業之管理及應遵行事項。(照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供。) 為使飛魚卵漁業永續經營，請漁民應確實遵守兼營飛魚卵漁業之管理及應遵行事項。(照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供。)

今(110)年飛魚卵漁業漁期於5月15日開始至7 月31日為止，為資源永續利用管理，總容許漁獲量為300公噸， 且須於指定漁港卸貨，全國共8處漁港，其中新北4處就佔了一半， 提供漁民朋友多處卸貨地點的選擇。 請各漁船出海捕撈飛魚卵時須確實懸掛飛魚卵旗幟， 並須確實填報漁撈日誌及卸魚聲明，作業用之草蓆應攜回陸上處理， 切勿隨意丟棄海中。 新北市政府漁業處籲請漁民配合遵守相關管理措施， 以維護飛魚卵資源永續利用，促進產業永續經營。

有別於烏魚子抓魚取卵的方式， 飛魚卵採捕係利用飛魚產卵於海藻的習性， 以草蓆讓飛魚誤以為是海藻而在上面產卵， 漁民再回收草蓆取得魚卵，屬較為生態友善的漁法。110年飛魚卵 漁業漁期自5月15日起開始，預計7月31日結束。 總容許漁獲量為300公噸，與往年不同的是，110年度增列每船 個別配額管理機制，每船個別配額為2公噸， 當漁船漁獲量達所分配額度80%時， 漁船設籍新北市的漁業人得透過新北市政府向漁業署申請增加配額， 漁業署得視該漁船作業實況，增加2公噸配額，並以一次為限。 另依現行法規規定，漁船捕得飛魚卵後須於指定漁港卸貨， 目前全國共有8處指定卸貨漁港，其中4處位於新北市， 分別為萬里區的野柳、萬里漁港及金山區的磺港、富基漁港， 提供漁民朋友多處卸貨地點的選擇。

漁業處表示，本市今年度經核准兼營採捕飛魚卵之漁船計有8艘，請 相關漁船出海捕撈飛魚卵時須確實懸掛飛魚卵旗幟， 作業後於指定漁港卸貨， 並確實填報漁撈日誌及向漁會申報卸魚聲明， 俾利後續統計分析相關資料，以有效掌握飛魚卵漁業資源。 為使飛魚卵漁業永續經營， 請漁民應確實遵守兼營飛魚卵漁業之管理及應遵行事項。