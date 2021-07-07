防疫對抗「變腫」病毒！坪林茶博館推享瘦神器線上送！

宅家防疫窩在沙發上滑手機、吃零食， 這樣不出門雖然能預防新冠病毒，卻難防「變腫病毒」， 一不小心全身就會出現發福的症狀，坪林茶業博物館為此緊急推出「 享瘦神器」線上抽獎活動，號召大家一起來搶救身材大作戰！

防疫期間許多人宅在家裡，活動量大幅降低， 還沒等到三級警戒解除，身形就先拉警報，彷彿染上「變腫病毒」， 一胖不可收拾！有鑒於此，坪林茶業博物館特別推出「享瘦神器」 組合，準備了啞鈴、跳繩、彈力帶、拉力器等居家運動神器， 搭配坪林產地直送的優質茶葉，將以線上抽獎的方式送給大家。 根據研究，茶中富含兒茶素，具有高度抗氧化效果， 還能促進新陳代謝，降低脂肪堆積，運動搭配喝茶，更有助於燃脂， 不但是居家防疫日常飲品的極佳選擇， 更是維持身材不走樣的好幫手！

新北市文化局表示，疫情下人們長時間無法出門， 心理及精神面更需要寄託， 而文化藝術在此時就扮演了非常重要的角色。 坪林茶業博物館防疫期間休館不休息，因應疫情發揮創意進行轉型， 將原本館內的實體展覽及推廣活動轉化為遠端模式， 不僅提供多檔雲端展覽、超時空茶播吧Podcast、 曉茶塾茶學課程、茶食之神烹飪學院等多元型態的線上服務， 更積極透過社群平台在網路上與大眾互動連結， 持續推出茶主題有獎徵答及抽獎活動，陪伴大家藝起抗疫， 讓茶文化的推廣不受疫情衝擊而削弱，反而更加無遠弗屆， 在時代的挑戰中，翻轉出新的契機與無限的可能性。

「享瘦神器」 線上抽獎活動即日起在坪林茶業博物館臉書粉絲專頁舉辦， 精選獎品送完為止，詳情請至館方粉絲專頁查詢www. facebook.com/pinglin.tea.m。

照片來源：新北市文化局提供