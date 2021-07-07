宅家避暑必備飲品 新北農創WFH底家好清爽

今(7)日是24節氣中的小暑，氣候逐漸轉熱， 至大暑期間天氣最為炎熱。因應疫情帶來的衝擊及影響， 新北市政府農業局推出新北農創組合2.0「WFH底家好清爽」， 選用農業創生團隊青山綠水合作社「小蜂互助所土蜜」、一良茶屋「 阿里磅紅茶」及寧靜海香草園「香草茶包」等3款， 讓民眾宅家辦公清爽解暑又健康。

平溪青山綠水合作社提倡養土蜂在地安養，去(109)年推出小蜂 互助所品牌，今年再次推出土蜜， 土蜂隨著季節交替而採集不同的蜜源植物， 因此有別於一般市售蜂蜜，土蜜珍貴稀有又天然健康， 喝一口讓人清涼消暑，同時也嚐一口在地濃厚人情味。 石門謝宜良堅持「萬中選一、良中茶品」的信念，打造「一良茶屋」 品牌，採用傳統發酵工藝，專注於龍眼木炭烘培，製作各式茶品， 其中阿里磅紅茶帶有天然甜味及蜜香，適合製成沁涼消暑的冷泡茶， 晚上取出適當茶葉浸泡後放置冷藏， 隔天在家上班就能喝到清爽回甘的冷泡茶。

金山寧靜海香草園與林口有機村畦遊季農場因應疫情衝擊， 聯手推出「蔬果X香草茶包」組合，蔬果搭配香草茶包販售， 民眾購買有機蔬果也同時能買到友善耕作香草茶包，茶包共有百香果 、玫瑰及檸檬3種口味，內含甜菊不需另外加糖，浸泡5分鐘就可以 一飲清新香草茶，舒緩在家上班的緊繃心情。畦遊季農場陳坤峰表示 ，疫情期間民眾對於蔬果箱需求提高，串聯各地創生團隊， 相互扶持共好共創。這次與寧靜海香草園合作， 在蔬果組合包中加入香草茶包，提高蔬果箱豐富度， 增加民眾購買意願，讓大家都能在這一波疫情平安渡過!

農業局長李玟表示，新北市推動農業創生美味農業， 為支持各地小農，在炎炎夏日中推出農創組合包2.0「WFH底家 好清爽」，優質飲品清涼消暑又健康。 欲購買農業創生好物詳洽各團隊，「小蜂互助所土蜜」請洽青山綠水 合作社訂購連結(https://reurl.cc/ noqXZ6)；「阿里磅紅茶」請洽一良茶屋訂購網址(http s://reurl.cc/gWeRnL)；「蔬果X香草茶包」 組合將在7月10日公告推出，請洽畦遊季農場訂購網址(http s://reurl.cc/MA6644)。 想要購買更多新北在地優質農產品，歡迎瀏覽「美味農業得來速」 網站(https://gogofood.tw/)。