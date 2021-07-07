新北技藝教育績優國中組師生大放異彩 21人獲獎全國之冠

教育部日前辦理109學年度全國技藝教育績優人員， 新北市59位師生參選就有30位獲得評審青睞，獲獎率達50. 8%。國中組師生表現最為亮眼，共21人獲獎居全國之冠， 新北技職教育推動成果大放異彩。 教育局長期支持在技職教育領域耕耘奉獻的師生， 希望翻轉大眾對技職教育刻板印象， 給技藝學習傾向學生更多關懷與重視。

「即使再累，我一刻也沒有鬆懈」， 獲得全國技優學生的三芝國中魏岑恩同學表示在初學練習時非常辛苦 ，但有老師用心指導，發現自己一次比一次進步並從中獲得成就感， 最終參加新北市國中技藝競賽餐飲服務技術主題獲得第1名佳績， 也為自己人生第一次大型比賽，畫下一個完美句點。

就讀鶯歌國中的楊宣慧因家中開男士理髮店， 從小耳濡目染對美髮富有熱忱， 家人也都很支持她以美髮為第一志願，選讀技藝教育課程。 她對自我要求很高，甚至過年期間都在家苦練， 一有空閒就開始捲人頭做練習，如願榮獲國中技藝競賽美髮主題第1 名佳績，同時也獲得全國技優學生殊榮。

同樣獲得技優殊榮就讀福營國中的蔡可凡， 初期在技藝班時甚麼都不擅長，對自己的作品非常沒有信心， 但仍然堅持認真學習沒有放棄，漸漸在校內初賽脫穎而出， 並在中式麵食加工主題獲得第一名的佳績。 她到現在臉上仍掛著燦爛的笑容，「很不可置信，彷彿美夢一般， 喜悅無法用言語表達」。

穀保家商資料處理科的何懿宸在國中就獲得新北市國中技藝競賽中英 文文書處理主題第1名，高中時更獲全國高中職技藝競賽文書處理第 1名，雙獲冠軍的他也已錄取國立雲科大人工智慧技優專班。 本次也獲得全國技優學生的他說， 從技藝班到穀保家商資料處理科學習很多， 感謝提拔我的老師們辛苦教導，才能有今日發光發亮的我。

今年獲全國技優人員殊榮的丹鳳高中國中部蔡宜諼老師，曾是第31 屆國際技能競賽服裝主題的金牌得主， 國手出身的她秉持對技藝教育高度熱情， 不僅連續六年自願擔任技藝班導師， 每次技藝班課程均全程陪同孩子，也利用課餘時間指導學生要領。 她表示「關懷、陪伴學生的技藝養成，我是孩子技藝的老師， 也是他們人生的導師。」

教育局長張明文表示，新北市重視技職教育學生適性發展， 在教育部技術及職業教育獎勵案連續三年獲得「優等」成績， 為直轄市最高榮譽。108年起更以4年4億加碼推動「贏得未來· 技職人才」計畫，在「扎根技職」面向，以職業試探、 生涯探索為核心，全面提升技職教育品質， 讓師生深化師生專業技能，在國際專業潮流中佔有一片新天地。

照片來源：新北市教育局提供