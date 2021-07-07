雙箭齊發 啟動越股第三季行情

今年5月份，越南即使遭遇疫情升溫的衝擊，股市表現依舊沈穩， 單月累計漲幅達4.89%， 6月份漲幅甚至進一步擴大至7.21%，富邦越南 (00885) ETF 經理人楊貽甯表示，近期隨著越南政策加速推動下， 加速了越南企業收購潮不斷，在越南股市持續創高的同時， 在內資外資同步看好、越股成交額創新高下， 加上第三季旺季需求到，雙箭齊發將啟動越南股市第三季行情， 現在布局越股正逢時。

越南5月投資人新增開戶數約11.4萬戶，連續第3個月超過10 萬戶。累計今年前5個月，投資人新增開戶數逾48萬戶，已超越2 020年全年，且為2019年的2.5倍。楊貽甯指出， 隨著央行量價寬鬆已加速境內投資者將資金轉往股市， 散戶入市將為越股帶來可觀的增量資金，進一步推升市場的交易量。 觀察胡志明交易所日成交金額自去年初新台幣40億元，截至今年5 月已突破新台幣300億元，目前整體市場流動性無虞， 有望持續給予越股上漲動能。

除了內資匯入推升越股外，外資FDI流入不間斷， 亦是越股上漲關鍵推手，據越南計劃投資部報告，今年截至5月20 日止，FDI新批、增資及購買股份的註冊資金增加0.8%至14 0億美元，FDI實際到位資金年比增幅6.7%至71.5億美元 。外資投資越南18個產業中，以加工製造業吸引最多FDI資金、 其次為電力生產與分配產業、房地產及批發零售業第三。目前共有7 0個國家對越南進行投資，其中新加坡為越南最大投資夥伴， 註冊資金為52.6億美元(佔比37.6%)；其次為日本(佔比 18.5%)；韓國則位居第三(佔比13.1%)。隨著FDI持 續不間斷流入越南下，將提供未來越股最有利的下檔支撐。

楊貽甯進一步指出，即使今年首季越南深陷疫情衝擊， 但越南企業獲利表現依舊亮眼，營收和淨利年比分別成長24.8% 及51.8%，呈現連續第三季正成長的態勢，HSBC預估今年V N Index每股盈餘成長將達到28%，儘管在高基期之下，202 2年預期也有逾20%以上增幅。此外， 越南股市相較鄰近東協國家股市估值偏低，預料隨著全球經濟復甦、 基本面支撐和越南政府近年來積極改革開放， 將持續吸引資金進入股市。

此外，從越南近5年股價經驗來看， 第一季由於面臨消費旺季過後的利多空窗，指數多數漲多回檔， 故報酬率在各季度中表現落後。而第二季隨著政策題材發酵， 將會讓消息面更加活躍，故第二季各月份(4~6月)的5年平均報 酬率由負翻正4.8%。接下來第三季正式進入消費旺季，統計近5 年季平均報酬率達6.2%，居各季度之冠，第二季~第三季亦是所 有季度中，各月份的5年平均報酬率皆為正數的季度。 隨著時序正式進入至7月份(第三季)， 現在進場布局越南股市正是時候。 楊貽甯建議對越南市場有興趣的投資人， 可以投資交易成本相對便宜，且交易簡便、變現性亦佳的富邦越南 (00885) ETF，作為參與越南股市行情的工具。

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：201 6~2020

註：指數僅供參考用途， 歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證， 亦不代表基金之報酬率。