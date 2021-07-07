全球經濟走勢仍受疫情考驗 美國財政刺激方案、Fed人事牽動金融市場

疫情持續衝擊全球經濟與金融市場，不過隨著先進國家疫苗施打速度加快，各國逐漸放寬管控措施，長期受到抑制的民間消費是否能帶動歐美經濟成長動能？當北半球進入秋冬之際，是否會再次出現大流行進而影響全球經濟恢復正軌？富邦財經趨勢論壇今（7）日起跑，將深入剖析2021年下半年全球經濟發展趨勢，提供投資人掌握最佳因應對策。

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在其主講的「2021下半年全球經濟展望」中表示，下半年全球經濟與金融市場真正的考驗在於：北半球秋冬是否會再次出現大流行？如果先進國家民眾必須補打第三劑疫苗以加強防範力，新興市場國家取得有效疫苗的時程將進一步延遲，全球經濟不均衡復甦所衍生的各項問題將會變得更加嚴重。

Biden財政刺激方案懸而未定、Fed人事因素等 影響金融市場波動

美國總統J. Biden在推出1.9兆美元財政刺激方案後，先後提出2.25兆美元「美國就業計劃」及1.8兆美元「美國家庭計劃」。由於支出規模龐大，涵括眾多項目，必須藉由對企業與富人增稅以籌措財源，因此在國會協商過程中遭遇相當大的阻力，後續是否能在7月底國會休會前順利通過仍待觀察。

如果兩黨基礎建設共識計畫無法在國會休會前順利通過，由於美國聯邦政府舉債上限即將在7/31恢復，因此在9月份國會復會後，必須在極短期間內透過預算協調程序提高舉債上限、通過2022財年聯邦政府支出法案、通過民主黨版基礎建設與家庭計畫方案。若再加上Fed人事任命與未來貨幣政策動向、德國與日本國會選舉，諸多不確定性因素恐將引發市場不安情緒，進而造成金融市場較大幅波動。

儘管美國財政部長J. Yellen、Fed主席J. Powell及多位Fed官員再三強調現階段美國物價增長是短期現象，然而，新冠疫情自去年1月爆發以來，缺工、缺料、缺晶片、缺貨櫃、船隻塞港、物流體系不順暢等問題無法獲得有效解決。短期的供需失衡問題已演變為中長期的結構性問題。一旦疫情受控，經濟回復正軌，強勁需求所帶動的物價增長期間，恐將超出主要央行官員之預期。

主要央行啓動貨幣政策正常化 惟市場資金泛濫情況將持續

目前Fed、ECB、BOJ三大央行的資產負債表規模已由去年3月份14.65兆美元增加至23.91兆美元，隨著先進國家經濟因疫情受控及大規模刺激政策而好轉，為了避免通膨失控與資產泡沫化等問題，三大央行將會逐步啟動縮減購債規模、升息、縮減資產負債表之貨幣政策正常化程序。

由於Fed主席及2位副主席任期即將在今年10月及明年1月屆滿，加上1位Fed理事懸缺，因此Fed人事任命案將牽動市場敏感情緒。Yellen曾表示，結束購債計畫後3～6個月是適當的啟動升息時間點，因此縮減購債規劃將涉及Fed升息時程。加上Biden政府推動大規模財政刺激政策，如果Yellen和Fed官員們無法有效與市場溝通，並獲得市場信任，將會引發金融市場劇烈震盪。

除了上述三大轉折關鍵外，其他國際情勢轉變也必須密切關注。德國及日本即將在9～10月舉行國會選舉，如果無法順利推選出新政府，歐元或日圓走弱將會推升美元，進而造成新興市場貨幣貶值壓力。

儘管Fed等主要央行即將自明年起啟動縮減購債規模，但並不代表將從市場收回資金，而且距離升息仍有相當長的一段期間，市場資金泛濫情況仍將持續。由於通膨疑慮上升，加上Biden政府積極推動各項計畫，財政支出大幅增加，因此股優於債的局面仍然不變。

資金行情拉抬股優於債 強勢美元抑制原物料價格走升

股票市場方面，由於市場資金過剩，美股續漲空間有限，投資人為了尋求較佳的投資報酬而尋找輪動補漲的機會，資金在短期間內大量流向特定區域或產業，之後又隨情勢轉變或新的投資機會出現而迅速撤離。受到貿易戰及新冠疫情影響，5G佈建時程相對落後，普及應用所帶來的商機尚未浮現。然而，後疫情時期消費商機、產業佈局與供應鏈重組所帶動的新增投資項目、綠色能源革命所引發的綠能發電及電動車等相關產業，都將是2020年代初期的投資重點，而5G、AI等創新科技相關產業將遞延至2020年代後半時期發酵。

債券市場方面，6月份FOMC會議暗示Fed可能在2023年升息二碼，並大幅調高美國經濟成長率，Powell適當地回應了市場對於原物料價格上漲可能引發通膨加速的擔憂。由於市場人士認同Fed的舉措，導致放空部位被迫平倉，配置盤資金大量湧入，中長期公債殖利率在6/17～18大幅滑落。隨著美國經濟解封、逐漸回復正軌，就業市場改善，美債殖利率將緩步回升，現階段僅適合短線操作。長線佈局必須要等到第三季末、第四季初各項不確定因素明朗化之後。

外匯市場方面，美元在3月份隨美債殖利率攀升及歐洲疫情惡化而迅速轉強，之後隨資金轉向歐洲、韓國、新興市場及原物料市場，而在4～5月份連續下跌二個月。第三季美元將維持強勢，可望適當抑制原物料價格走升。如果美國疫情受控，經濟回復正軌，基礎建設、舉債上限、支出法案陸續順利通過的話，市場將再次出現輪動，資金再度流向歐亞、新興市場及原物料市場，美元將會轉弱；反之美元將因市場風險趨避而維持在高位。

原物料市場則受美元轉強、中國政府抑制炒作，同時釋出庫存準備，可望抑制原物料價格上漲。而由於新世代投資人觀念改變，不再以黃金、白銀等貴金屬作為抗通膨保值工具，因此在各國通膨疑慮上升之際，貴金屬的閃亮光環已逐漸褪色。