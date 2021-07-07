2021富邦財經趨勢論壇 股債價格偏高下之資產配置方針

2020年下半年起，歐美各國為挽救新冠肺炎疫情所採取一連串救市措施，市場流動性大幅上升，導致股票及債券價格持續上揚，至今已達歷史高點，在目前股債價格偏高的環境下，投資人該如何進行資產配置？台北富邦銀行資深協理曠嶽慶建議，可優先考慮具備抗通膨效益之「實質資產」為主的投資策略，另外，經濟解封可能使企業營運未來數年展望看好，但長期來看人口老化導致通貨緊縮的因素仍在，使歐美日等債券殖利率長期走低，建議可布局美國多重資產、金融機構發行的特別股、高收益債中信評相對較高的墮落天使債(註)，以及ESG相關金融資產等，在低利環境中穩固基本收益，同時有機會參與市場上揚。

曠嶽慶於今（7）日登場的富邦財經趨勢論壇中指出，目前股債價格都居於高點，投資人不僅對於進場抱持觀望態度，煩惱是否需調整目前手中已有之資產配置，更擔憂此時調整手中資產部位是否會帶來額外風險？因此，特別針對目前市場狀況進行分析，期望能提供給投資人資產配置的方向。

股債價格齊揚 實質資產可對抗通膨

針對近期經濟大環境，曠嶽慶表示，目前美股以美國標普500指數本益比來看，已經高於2000年的網路泡沫化時的高點，市場有一派人士擔憂美股是否已經過度高估，但美股至今仍在持續上漲；在債券市場方面，以彭博巴克萊全球債券價格指數來看，去年底創下高點，今年Q1自高點下跌，Q2則呈現上漲，且美國5年期TIPS收益率創歷史新低，需要未來5年有約2.5%的CPI年增幅才能與5年期一般公債等價，代表市場對於通膨預期的上揚水準，以及對於通膨的避險代價高昂。今年美股、基本金屬以及農產品延續去年以來強勢，而歐洲股市、中國股市相對評價面偏高的美股則顯得低廉。

以原油市場來看，去年因疫情緊縮的原油市場，今年油國組織「謹慎」恢復原油產量，以及新的伊朗核協議進展緩慢，使原油供給增加有限；基本金屬供應也面臨同樣窘境，近期更因全球逐漸解封，金屬需求大增，供給趕不上需求，原物料市場後勢可期。且美國拜登政府將提出6兆美元的年度預算案；政府總支出將在2031年拉升至8.2兆美元，同時因去年疫情導致美國消費支出減少、儲蓄率升高，再加上紓困金之發放，使今年個人可支配所得創高，預期疫情解封後將有報復性消費發生。

面對上述的市場現狀，預期未來一兩年將面臨通貨膨脹的情境，曠嶽慶建議投資人可考慮配置「實質資產」對抗通膨。從歷史的角度來看，實質資產價格基期不僅較低，且與通膨相關性高，具有保值效果。由於目前個人理財工具多以股債等金融資產為主，較少有實質資產配置的投資工具，這裡舉出兩個投資策略，一為「360多重資產收益投資策略」；另一為「實質收息多重資產投資策略」，供投資人參考。

「360多重資產收益投資策略」是以股、債再加上另類投資所組成的多重資產配置，其中另類投資是指如飛機租賃、再生能源、學生宿舍、基礎建設等，與股債價格相關程度低，並能產生穩定收益，使投資組合達到更大的分散效果。「實質收息多重資產投資策略」是找出直接或間接從事生產且具有穩定價值的產業、資產，例如基礎建設、公共事業、交通運輸、電信等，此類資產因資本密集度高使進入門檻高，且多屬於剛性需求，營收與收益相對穩定。以這兩個資產配置來看，去年雖受疫情影響，但今年市場預期通膨升溫，整體投資報酬率高於市場一般單以股債配置的投資，對於追求穩定收益的投資人，股債加上實質資產的配置，是增加收益來源與分散風險的投資策略。

多重資產 把握疫情解封市場上揚契機 特別股、短期高收益債穩定收益

此外，在經濟解封後，高收益債券的表現也值得關注。去年因為疫情影響，美國高收益債券的違約率陡升至5.53%，導致自2016年以來整體高收益債券的收益率大於違約率所享有的超額報酬消失，但今年因歐美逐漸解封企業營運展望看好，至今年五月，企業信評調升/調降比率上揚，預期下半年將有更多企業被調升信評，高收益債券的違約率可望下滑，過去享有之超額報酬可望回歸。另外，去年美國聯準會納入可從市場收購之資產項目―「Fallen Angel墮落天使高收益債券」(註)，其違約率自2019年至今都保持約在0.5%~1.5%之間，代表其收益率大於違約率的超額報酬仍存在，因此高收益債券的配置組合，若納入Fallen Angel高收益債，將有機會提升績效。

短期來看，美債殖利率自3月後走低，6/9後10年期美債殖利率甚至跌破1.50%，且去年以來，避險基金增持的10年期美債淨多頭部位也在6月達到8年以來的高峰，這代表雖然市場預期通貨膨脹，但美國公債仍存在潛在的買盤。以長期持有來看，債券提供的固定債息，有助於抵消債券價格波動的風險。且投資人也需考量，世界主要國家面臨人口老化、生產力下降所導致的長期通貨緊縮問題將有可能逐步回歸。

曠嶽慶建議，面對這波情勢，投資人可以參考的投資策略有「美國多重資產投資策略」、「特別股息收益投資策略」及「美國短年期高收益債投資略」。因經濟重啟將引領美國經濟邁向復甦，故配置於美國市場之股票、固定收益證券等類型資產之多重資產配置策略，可把握美國作為全球金融市場領頭羊的契機。而特別股息收益投資策略，則以金融機構發行的特別股為主要配置，其股息有助於累積長期報酬。而美國短年期高收益債投資策略，則以「短年期」的非投資等級債券為主要配置，相較長年期債券，短年期債券對於市場波動敏感度較小，面臨之價格風險與違約風險相對較低，亦為低利環境下尋求穩健收益的投資策略。

跟上全球ESG腳步 為自己及地球多買一份保障

此外，近年來廣受重視的ESG相關投資，曠嶽慶也提醒投資人納入資產配置，氣候變遷是人類面臨的最大風險，奉行ESG是人類為了永續發展所不可忽視之趨勢！2018年時全球ESG資產規模約30兆美元，預估至2036年將突破160兆美元；且至2020年止，全球已有超過3000家金融機構簽署聯合國責任投資原則，即使在台灣市場，ESG基金也持續成長，季度淨增幅多達百億，歷史數據顯示，自2011年起至今，ESG債券的指數長期領先於全球企業債指數。加入ESG相關投資除了讓資產配置有機會表現較佳外，更可為地球盡一份心力！

面對全球後疫情時代，經濟逐漸解封蓄勢待發，在論壇最後曠嶽慶分享經濟學家凱因斯的一段話，「實業投資是預測資產未來收益的活動，而投機則是預測市場心理的活動，而市場不會總是由投機來主導。投機若只是在穩固實業投資的基礎上製造一些泡沫，則不會有害，但如果實業投資成為投機漩渦中的泡沫，則情況就嚴重了。」向所有投資人說明，只要金融市場是由企業價值與獲利成長主導走勢，而投機性交易僅佔極少，就可在健康發展的市場當中尋求符合自己需求的投資方針。

註：墮落天使債券是高收益債券的一種。指原本為投資等級的債券(信用評等BBB級以上)，因為債券發行人本身的運營或財務問題而被三大評級機構調降評等至高收益債券(BBB級以下)。