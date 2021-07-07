新北關懷288位染疫往生者家屬！致上192位各10萬元慰問金 侯友宜指示社會局後續諮商輔導

新北市運用好日子愛心大平台「防疫基金」，致上每位因染疫往生者的家屬10萬元慰助金，迄今已發放192位，致上金額為1,920萬元。新北市截至目前共有320位符合資格，市府陸續關懷慰助中，並提供後續的心理諮商和經濟支持，陪伴家屬早日走出疫情傷痛。

新北市長侯友宜於6月17日防疫會中宣布，為關懷因染疫而不幸往生者的家屬，將運用社會各界捐贈的愛心善款「防疫基金」致上10萬元慰問金，並引進心理師為家屬做深層心理諮商輔導，以祈求逝者安息、生者安心。這項計畫也促使中央和其他縣市跟進。

社會局長張錦麗表示，在市長宣布政策之後，依據衛生局所提供的資料，陸續有320位往生者家屬符合領取資格，社會局動員20名同仁逐一連繫、慰問、關懷，迄今已完成288位家屬的關懷慰問，並已發放192位。

在慰問過程中，有位王姓市民因家庭群聚感染，6月23日才從集中檢疫所返家，他自幼父母離異，由父親獨自撫養兩個孩子長大，但父親卻因染疫不幸病逝，家中尚有年邁的阿公阿嬤需要照顧，擔心長輩傷心過度，至今還不敢讓他們知道實情，讓要安撫的社工也聞之鼻酸。

另有位新住民的先生，在5/20確診，5/22即往生，留下一對就讀國中的雙胞胎，先生又有負債，新住民向朋友借錢暫度難關，在社工告知將給予10萬元慰助，非常感謝，社工並轉給新住民服務中心和社福中心，以提供後續福利諮詢和協助。

張錦麗表示，在關懷慰問中，發現有11戶家中有2位往生者，其中有8戶是夫妻雙逝，2戶是父子和母子，另1戶是翁婿。她轉述侯友宜市長在內部會議中表示，對於市民染疫身亡，非常傷痛，他到過檢疫中心和三峽火葬場，對於家屬面臨親人驟逝，無論是在隔離還是送別，都非常孤單無助和哀傷，因此指示社會局後續要做好深層心理諮商輔導，她引進一葉蘭喪偶家庭成長協會提供相關支援。

7日上午有2個家屬到市府領取10萬元慰助金，其中一個家住樹林，開設模具工廠，先生於5月26日因身體發燒不適，原以為是感冒，到醫院就診後，當天病況急遽惡化，隔天就病逝，他的太太被隔離到檢疫中心，在感覺不適之後，透過視訊發覺血氧濃度僅剩90，當下輔大醫院醫師要她盡快住院治療，日前康復出院，仍有些後遺症，她由兒子陪同到市府，社會局副局長許秀能代市長致上慰問金，並告知中央衛福部7日也剛好來函，染疫身亡者家屬即日起可申請10萬元慰助金，兒子說這都要謝謝侯市長率先慰助。