宇集創新科技：防疫需求下 商用型AMR機器人需求高

COVID -19( 新冠肺炎 )疫情衝擊全球經濟，改變人類未來的生活態度 ，一場人類與病毒的戰役， 讓社會迫切需要機器人， 即使全球疫苗施打率逐步提高， 人與之間的社交距離是否會拉近些，一 切都是未知數；而事實證明機器人部署速度正在加成長 ，除了歐、美大國日本和亞洲國家的企業正使用比以往更多機器人取代類工作， 減少與接觸即使疫情結束，這些趨勢也不會逆轉。

防疫需求高居不下， 以往在工廠搬運與物流業使用的自主移動機器人，未來將不再局限於及傳統物流倉使用，新應包括餐飲業送機器人、飯店消毒輔助搬運等都會出現龐大的市場需求。 在機器人市場已深耕多年的宇集創新科技張智富總經理表示， 人工智慧是使機器人更像類的技術，包含感知、分析與移動等 ，市場需要的機器人解決方案必須擁有智慧物流 (AL) 以及智慧物聯網 (AIOT )兩大區段的相關經驗； 在商用市場的使部分，以餐飲機器人為例，必須 建構 On-Demandn 隨需呼叫功能，運用 AI 計算最短路徑，一次行動可將餐點從廚房運送至 A、B甚至更多的餐桌，直接取代人力端 運送服務，降低飛沫之間的交流傳染 。

宇集創新科技的工業機器人已在市場耕耘多年， 商用機器人於 2021 年第一季上市，運用自動駕駛運算模式搭配 LiDAR 光學雷達掃描儀， 可以自由通過桌子之間的狹窄道，避開障礙物到達目地，克服傳統軌道式的送 餐模讓機制更彈性化以非接觸運機制，協助業者打造新型營運模式，強化競爭力並增加收。