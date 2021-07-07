半導體產業鍊外移不可避免 專家：「立足台灣，放眼世界」

(台灣英文新聞／張雅鈞 採訪報導）中美貿易之爭引發全球半導體供應鏈大洗牌，台灣廠商外移投資成趨勢。專家表示，台廠應堅守核心技術，同時尋求新興領域的國際合作，政府也應與美國協商重量級企業來台，製造雙贏局面。

６月8日拜登政府釋出的供應鏈安全報告提出，美國要強化半導體供應鏈的韌性，與盟友攜手抗衡「紅色供應鏈」，重返世界領導地位。台灣在報告中作為重要角色，被提及超過50次，足見美國對台灣的重視。

我國半導體業產值達1150億美元（約新台幣3.2兆），佔全球總量的19.7%，僅次於美國。且晶圓代工、IC 封測產值皆位列全球第一，IC 設計產值則排名世界第二。台積電、聯發科與日月光更是分別在晶片製造、IC設計與封測上，成為世界領頭羊。然而，由於產業高度集中在台灣本地，缺電、乾旱等危機將可能為全球晶片供應帶來影響，報告書更直指，台灣若中斷生產，「將造成全球高達五千億美元的損失。」

無論是基於對半導體供應鏈的過度依賴，關鍵技術缺失的焦慮，或欲與中國互別苗頭，美國如今大張旗鼓要將半導體供應鏈帶回本土，更鼓吹台、韓等國頂尖廠商赴美投資設廠。這波大洗牌對以半導體立國的台灣而言，既是機遇也是挑戰。

兩套供應鏈：左右逢源還是雙刃劍？

台灣與中、美兩國貿易往來密切，產業結合緊密，自2018年美、中貿易大戰兩國互設貿易堡壘，導致許多廠商購買晶片困難，因而發生「轉單效應」。台廠受惠，也形成應對中國客戶的「紅色供應鏈」以及「美國供應鏈」的平行發展。然而，台灣廠商雖收穫更多美國訂單，卻也面臨赴美投資成本升高的挑戰，與此同時，也漸漸失去在中國這個世界最大半導體市場中的既有優勢。

一方面，台灣與亞洲擁有良好的資源與產業鍊，台灣廠商一但移轉入美國這個相關產業弱化的環境，生產成本平均恐拉高20%至40%。而美國在報告書中設定，2027年本土晶片製造佔比由現在的12％翻倍到24%，排名第一的台灣將面臨失去晶片製造佔比過半的優勢，成全美國取代南韓世界第二製造地位的野心。

另一方面許多台灣廠商迫於美國限制而失去中國客戶，台積電2020年9月終止為第二大客戶華為代工，而該公司2019年貢獻台積電14%營收。另一面，中系廠商如中芯、華虹的崛起也將蠶食中國市場。

專家：赴美利大於弊，台廠需「立足台灣，放眼世界」

因中美之爭的轉單效應，設廠中國的台商紛紛轉移至東南亞，或選擇「回流」台灣。然而，立基台灣，相對集中封閉的半導體業則相反。

台經院研究員劉佩真指出，美國近年致力於打破過過去十年供應練過度向中國、亞洲傾斜的產業現況，奪回主導權。而擁有頂尖與完整產業鍊的台灣可以說是這波「非中國供應鏈」重組中的最大利益受惠者。以台積電為例，該公司多年來受美國邀約，去年5月點頭在亞利桑那州設廠，除了對美國地緣政治力量的妥協，「也是因應競爭對手三星赴美投資170億建立代工產線，須鞏固北美這高達60％的大客戶的考量。」

劉佩真表示，台灣業界必須順應後疫情時勢，採取「立足台灣，放眼全球」的投資策略，回應美國廣邀是界頂尖廠商的壓力。台積電的核心，是位於竹科的2奈米製程廠以及南科的3奈米、５奈米製程廠。先進製程留守台灣，但不可避免的部分資源將分散到全球，「這是因應大環境的變遷。」

回應赴美設廠疑慮，劉佩真進一步指出，台積採獨資方式設廠，智慧財產權保護滴水不漏，較無疑慮。美國方面也給出相當的激勵措施，一定程度上緩衝成本。此外，美國在新興科技領域如人工智慧（AI），屬於終端市場，領先台灣，所以赴美投資相對也能為台廠換取合作機會。

中經院副院長王健全表示，美國上游IC設計廠商強，台灣廠商赴美可以與大廠如高通合作，獲取更多訂單。而台積電僅在當地設單一座廠房，不論是成本或技術外移，對整體影響並不高，其先進製程亦對競爭對手造成「可觀的技術障礙」。

王健全也指出，除台積電，台灣的二、三級半導體廠商也能吃到供應鏈重組的紅利。「以消費性電子為例，手機晶片不像汽車用晶片，需要頂尖技術，六吋、八吋、十二吋晶圓仍然有應用的市場，每家技術競爭條件不同，並非只有領先技術才用發揮、應用的場域。」

政府應爭取雙贏，補足產業短板，強化上、下游產業鍊

劉佩真指出，我國廠商赴美設廠投資的同時，政府需與美國協商，開放重量級企業來台投資設廠，建立研發中心，投資半導體的上、下游供應鏈，以達到台美雙贏的局面。

美國在報告書中提及，中國半導體製造正急起直追，在封裝、材料與設備上將可能獨佔鰲頭。中國已2020年首次超車台灣，成為半導體設備最大市場。針對我國半導體產業鍊的短板，劉佩真表示，政府也需致力發展台灣所缺乏的設備跟材料端，以期未來不僅晶圓代工、封測市佔過半，IC設計、記憶體、化學品材料等，都能有相當高的市占率。

王健全進一步指出，政府也應協助強化台灣半導體上下游供來強化我國產業韌性。台灣許多化學品、原料仍然依賴日本進口。此外設備也須加強，如果能將半導體運用於各個領域，台灣競爭力將更強勁。

美國高舉重組半導體供應鏈旗幟，以聯盟形式建立供應鏈韌性，更企圖重返晶片製造的領先地位，這對以台積電為首的台灣，是機遇更是挑戰。如何兼顧兩套供應鏈，鞏固兩大市場，同時維持自身競爭力與領先地位，又顧及產業鍊上、下游的強化，以及面對美國爭取雙贏局面，是業界與政府的共同課題。