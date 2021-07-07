疫苗預約平台1天湧148萬人登記　指揮中心：全國第9、10類皆可登記　簡訊通知就能打

開放僅短短１日，疫苗預約平台已湧148萬人登記。 開放僅短短１日，疫苗預約平台已湧148萬人登記。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）截至今日8時最新統計，行政院政委唐鳳規劃的疫苗預約平台上線短短1天，全國已湧入逾148萬人登記，包含離島金門、馬祖及澎湖之意願登記人數4千5百人左右。指揮中心今（7）日強調，所有登記成功者都算數，等到符合接種資格，就會以簡訊通知接種。

國內新冠肺炎（COVID-19）疫苗公費對象日漸增加，全台已有超過250萬人次接種，行政院政務委員唐鳳打造的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」昨（6）日上線，並在金門、馬祖、澎湖試辦，開放第9、10類對象接種，對象遍及50歲以上民眾及罕病、重大傷病患者。

不過，卻有網友發現，即便不是外島民眾，只要符合第9、10類身分同樣都能登記。網路傳聞指出，疾管署正討論將非離島地區的預約作為虛擬預約或全部取消。

中央流行疫情指揮中心今天上午發布新聞稿澄清此事， 「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」(1922.gov.tw)運作順暢並無異常，且已正式上線，並非虛擬預約，強調所有登記成功者均已記錄在案，除非事後自行取消，否則已登記的紀錄並不會受到影響。

指揮中心說明，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」其設計目前為開放全國第9、10類對象民眾進行疫苗施打意願登記，故不限金馬澎地區登記意願；惟完成意願登記者，須符合當時公布開放預約之接種年齡及資格條件，系統平台會按疫苗分配情形以簡訊通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。

如有完成意願登記但不符合當時預約資格，則暫時不會收到預約接種簡訊且無法預約接種。而本次以離島金門、馬祖和澎湖先行試辦意願登記及預約接種，未來將再逐步開放到全國。

指揮中心指出，目前全國1至8類對象已開放接種，符合該等對象資格者可依縣市政府規劃安排接種。昨日上線之「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，係為建立一個讓大量疫苗接種能依序穩定有效推行之機制，請符合第9、10類對象民眾先進行意願登記，再依簡訊通知，進行預約接種。



指揮中心強調，網路謠傳「有1922回復，系統異常讓其他地區民眾預約登記、疾管署討論虛擬預約或取消方式處理、及正式預約開始要向1922確認」等資訊皆為不實訊息且均非發布自疾管署或1922防疫專線，籲請民眾勿信、轉傳與散布。