台北動物園：金剛猩猩Iriki母愛滿溢 二寶個性文靜得人疼

「Iriki」看著寶寶的眼神充滿了慈愛。(照片由Taipei Zoo提供) 「Iriki」看著寶寶的眼神充滿了慈愛。(照片由Taipei Zoo提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市立動物園因防疫封園後，非洲動物區的金剛猩猩「Iriki」於5月底產下寶寶，轉眼已經41日齡，成長狀況相當穩定，園方今(7)日表示，保育員發現，雖然剛滿月的新生寶寶和媽媽「Iriki」整天形影不離，但「Iriki」照顧起寶寶卻顯得游刃有餘。

繼2020年園慶，金剛猩猩媽媽「Tayari」誕下兒子「Jabali」後，今年5月「Iriki」也升格當媽媽，開始了24小時不間斷的育兒生活，相對於體型較小的「Tayari」先前需要常常調整各種抱小孩的方式，「Iriki」卻可以輕鬆用單手將寶寶抱在懷裡，而且幾乎不會影響到她自己在活動場中的活動和取食行為。

保育員發現，剛滿月的新生寶寶和「Iriki」整天形影不離，額頭部分的毛髮較長，外形也頗像媽媽，然而身為家族中最小的成員，其個性跟哥哥「Jabali」相較起來更加文靜。

已經8個月大的金剛猩猩「Jabali」因為行動力大大提升，頑皮的個性慢慢展露出來，已經會開始吃固體食物的他，甚至會頑皮地想要搶別人手上的食物，可惜因為體型差異，成功機率微乎其微。

保育員分享，「Jabali」曾嘗試要搶金剛猩猩爸爸「D’jecco」手上的食物，卻馬上被推開，現在就算是溫柔的「Iriki」阿姨，也因為育兒當前，同樣會輕輕地把頑皮的「Jabali」趕走，讓「Jabali」只好默默地回到媽媽「Tayari」身邊，看著金剛猩猩家族成員們彼此有趣的互動，讓保育員們更期待未來兩隻金剛猩猩寶寶的互動畫面。

臺北市立動物園積極參與國際瀕危物種保育合作計畫，在臺灣生活的金剛猩猩「D’jecoo」家族，是在亞洲所建立的瀕危物種保育衛星重要繁殖族群。現在雖然因為防疫封園，但動物園仍會透過Facebook、YouTube及Instagram 平臺，不定期直播各種動物的生活實況。

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▲Jabali頑皮地想要搶爸爸手上的食物。(照片來源：Taipei Zoo提供)

▲Tayari背著Jabali走動。(照片來源：Taipei Zoo提供)