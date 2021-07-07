年輕人電子煙使用率升高近3倍　國健署：化學添加物逾千種　危害不亞於傳統紙菸

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國民健康署日前公布109年18歲以上吸菸行為調查結果，18歲以上電子煙使用率由107年的0.6%增加至109年的1.7%，升高近3倍，電子煙儼然成為威脅國民健康的一大警訊。

國健署表示，根據調查結果顯示，40歲以下為電子煙的主要使用族群，又以26至30歲男性、21-25歲女性最高。其中吸菸者使用加味菸的占率，由107年8.2%增加至15.6%，其中女性吸菸者使用加味菸的占率（41.7%）明顯高於男性(12.5%），並以21至25歲女性吸菸者（68.2%）、18至20歲男性吸菸者（68.1%）最高。

此外，併用電子煙與紙菸比率，也從107年的0.5%，上升至109年的0.9%。

電子煙及加熱菸使用動機令人擔心

使用電子煙的原因，以「好奇」為主，占38.9%，其次是「為了戒菸」（17.3%）及「朋友都在吸」（9.7%）；而109年首次調查18歲以上加熱菸使用率為0.5%（男性0.9%，女性0.2%）；加熱菸的使用者，有36.8%是因為「好奇」，其次是「身上才不會有菸臭味」（12.6%）及「覺得健康危害比較低」（11.3%），有2.9%「為了戒菸」。

然而，科學實證顯示，電子煙及加熱菸無助於戒菸，兩者的健康危害也不會低於其他菸品，因為好奇或跟著他人使用，一點好處都沒有！

能吃的未必能吸，加味菸、電子煙潛藏健康危害

國健署108年受理菸品申報資料顯示，菸品使用的香料（風味）添加物約有1,200餘種，絕大多數為化學（香精）物質，菸商添加各式口味，目的在降低初試者對菸嗆味的排斥，以吸引青年族群及女性，進而成癮。這些物質做為限量的食品添加物，或許無礙健康，長期吸到肺部就很難說了。

以使用化學溶劑的電子煙為例，美國在2019至2020年間，通報了2807名電子煙相關肺傷害(E-cigarette or vaping product use-associated lung injury, EVALI)的個案，甚至導致68人死亡3；國內在109年12月也有三家醫院各通報一名疑似案例，經專家會議判定，其中1例(未成年)為電子煙肺傷害之高度可能個案，2例(成人)為因電子煙加重、誘發氣喘之可能個案。

戒菸找專業人員，切勿聽信旁門左道

電子煙、加熱菸與傳統菸品都對健康有危害，遠離菸害，切勿聽信旁門左道，要尋求專業協助，由專業人員為您量身定做最佳的戒菸計畫，根除菸癮，贏得健康。

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