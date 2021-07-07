輝瑞疫苗也不敵 Delta？ 接種大國以色列：防護力大減

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎Delta變種病毒株到底有多可怕？根據以色列官方說法，連口碑甚佳的mRNA疫苗輝瑞（Pfizer-BioNTech，BNT），效力都不免大打折扣。

以色列是全球疫苗接種率數一數二的國家，破6成完全接種。由於該國以國人健康數據換取輝瑞疫苗穩定供應，其龐大資料可做為研究疫苗保護力的有力參考。目前施打範圍已擴及12歲以上人口。

官方5日發布聲明指出，相較於其他變異株，首現於印度的Delta顯然威力更猛，輝瑞疫苗恐只剩64%的防護力。不過，官方並未釋出此一分析的詳細數據，而當地學者也認為不應驟下結論，並指mRNA疫苗仍能有效預防感染。

CNN 報導，5月時，以色列尚未遭Delta入侵，以國疫情仍以英國Alpha病毒感染為主，當時輝瑞效力可達95.3%。在預防重症方面，BNT疫苗目前約有93%防護力，亦略低於5月發表於醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）研究的97%。

輝瑞表示無法置評，但根據日前德州大學醫學院（University of Texas Medical Branch）所做的研究，完整接種輝瑞疫苗，可成功抵禦實驗室製造的Delta及其他COVID-19突變種。

另一項6月發表於《刺胳針》的蘇格蘭研究指出，輝瑞對Delta有79%效力，對Alpha高達92%。牛津AZ（Oxford-AstraZeneca）疫苗對Delta與Alpha的防護力則分別為60%與73%。

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