陳時中：7/13後餐飲業可望內用　但須配合這幾點嚴格規定

陳時中透露，預計7月13日後可走向開放，如部分餐飲開放內用等，但前提是須配合一些嚴格要求。( 示意圖／Getty Images) 陳時中透露，預計7月13日後可走向開放，如部分餐飲開放內用等，但前提是須配合一些嚴格要求。( 示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導） 近日來國內不明感染源人數大幅減少，疫情往好的方向前進，指揮中心指揮官陳時中透露，在有高強度管制、與應變能力下，預計7月13日後可開放部分餐飲內用等，但前提是須配合一些嚴格要求，呼籲餐飲業可提前做準備了，但他也強調，最終仍須視12日整體疫情狀況而定。

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情延續，5月19日起全台疫情三級警戒，已3度延至7月12日。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥6日表示，截至目前國內已連續3天確診個案名單的不明感染源少於10人，國內疫情往好的方向前進。

陳時中分析近期全國疫情趨勢，除雙北地區持續有染疫事件，其他縣市每日新增個案數相當穩定，甚至有許多縣市可達到零確診標準。所幸雙北經過大規模篩檢、匡列隔離，個案數逐漸減少，熱區相對安全。

陳時中認為，依照現階段疫情判斷，只要能建立完善的預防措施，加上應變能力，研判較高強度的管制可於7月13日以後「走向較開放的路」，如放寬餐飲內用。他重申因為疫情不斷變化，最終放寬管制標準，仍須視12日整體疫情狀況，才能做出決定。

媒體問及開放內用條件為何，陳時中表示，開放的關鍵條件是疫情穩定受控，但不會完全解封，仍會規定一些嚴格要求，如必須落實隔板，保持社交距離，不可共用餐具，實聯制、入內量體溫、清潔消毒都是最基本的，若業者無法遵守規定就只能外帶， 能遵守的則希望大家能夠及早做相關準備。