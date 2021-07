拍手！台灣多部大片入圍國際影展　插畫創作頻奪國際大獎

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)疫情考驗之下,台灣藝文影視創作依舊在國際發光,文化部統整近期台灣作品入圍或是獲選國際藝文盛會的紀錄,一起來看看吧!

坎城影展入圍名單也可見台灣創作者身影,黃心健《輪迴》上集(SAMSARA EP.1)與高逸軍的《落難神像》 (The Abandoned Deity)入圍XR 單元「VeeR Future Award」獎項;台灣前景娛樂與法國、比利時、奧地利聯合出品之《尋找》(MONEYBOYS)入圍本屆「一種注目」單元(Un Certain Regard);吳璠的《 XiXi 》入選坎城紀錄片單元(Cannes Docs)之子單元「DOCS-IN-PROGRESS」。

電影部分,台灣、捷克聯合製作並由林龍吟導演的《蚵豐村》,創下台灣電影首度入圍西班牙馬德里電影節官方競賽單元的紀錄;張作驥執導的《那個我最親愛的陌生人》,榮獲義大利的第18屆亞洲電影節最佳影片獎。陳玉勳《消失的情人節》則獲得義大利烏迪內第23屆遠東國際影展觀眾獎第三獎及黑龍獎。

此外,台灣電影亦受邀前往世界各大影展,如瑞士國際奇幻影展,今年以台灣為主題國推出「奇幻福爾摩沙」專題。而即將舉辦的韓國富川國際奇幻影展,則挑選了改編自九把刀同名小說的電影《月老》擔綱影展開幕片。

圖像、插畫的國際大獎方面,今年台灣創作者於義大利波隆那童書展大有斬獲,包括林廉恩以《HOME》以「家」為主題,拿下童書界最高榮譽「拉加茲獎故事類」首獎;阿尼默首度以台語詩創作的《情批》獲「詩歌」主題評審優選獎;卓霈欣的《樹冠羞避》則以樹冠間的空隙映照著現今人們謹守的社交距離,首次投稿即獲「波隆那SM國際插畫家大獎」。

另外,鄒駿昇以系列插畫作品《看不見的書店》,以及吳雅怡以台灣白色恐怖為主題,創作的《See you on the other side》,分別在美國插畫大獎及3x3國際當代插畫大獎拿下重要獎項。

表演及視覺藝術方面,雲門舞集舞作《毛月亮》參加2021國際表演藝術協會年中大會新作提案,成為唯一獲選參與的亞洲團隊。周東彥、張忠安、羅芳芸、王宇光、王世偉、田孝慈等台灣藝術家,則帶著多部跨科技、書寫、舞蹈、戲劇等領域作品,於加拿大表演藝術展會與世界線上交流。當代藝術家李明維受邀參展於德國慕尼黑維拉斯托克美術館的「禮物與禮儀」特展;羅智信也受邀於英國規模最大的當代視覺藝術盛會「利物浦雙年展」展出;周明毅則受邀參展西班牙Hybrid當代藝術博覽會,台灣為東亞地區唯一參展的國家。

此外,台灣建築設計也正於世界發光發熱,除於今年義大利威尼斯雙年展的展出,台灣現代建築協會現正與德國慕尼黑工業大學建築博物館合作展覽,由策展人裘振宇、王俊雄操刀,以台灣建築為主題佈展,用台灣在地豐富的建築案例和世界交朋友。

文化部長李永得表示,自2020年以來,全球的藝文產業受到疫情重創,但台灣的藝文工作者仍努力不懈進行創作,甚至突破國界讓世界肯定,國際之間連連獲獎並受邀參展,非常的不容易。目前世界正逐步解封,文化部一定會繼續努力支持藝文工作者,用最快的速度讓藝文產業回復常軌,讓台灣的藝文產業成為台灣走向世界最重要的名片。