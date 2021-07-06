關島打疫苗兼觀光•台灣首發團啟程　164名乘客順利成行•7成以上是年輕人

關島實施Air V&V 計畫讓造訪旅客施打疫苗，6日首發團啟航。桃園國際機場第二航廈出境大廳清晨就出現大批旅客辦理報到手續，最後共... 關島實施Air V&V 計畫讓造訪旅客施打疫苗，6日首發團啟航。桃園國際機場第二航廈出境大廳清晨就出現大批旅客辦理報到手續，最後共164人順利報到登機。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）關島推出疫苗觀光政策，台灣首班直飛關島航班在今天(6日) 早上9時起飛，旅遊業者表示，分析旅客資料發現，7成以上都是49歲以下年輕人，研判是因疫苗施打排序較後，對疫情較憂心。

關島實施Air V&V計畫讓造訪旅客施打疫苗，6日首發團啟航，部分民眾表示，因為年齡排序較慢，所以選擇到國外接種疫苗，也有旅客選擇停留更久時間以完成兩劑疫苗接種。中央社

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，國內疫苗短缺，讓不少民眾赴美打疫苗，關島日前實施Air V&V計畫，讓造訪關島的旅客可以施打疫苗。其中V&V意為接種疫苗vaccination和度假vacation。

首班台灣直飛關島航班今天也正式啟航，長榮航空BR20航班早上9時從桃園機場出發，將於當地時間下午2 時55分抵達關島。

今天清晨不到6時，桃園國際機場第二航廈出境大廳就出現大批旅客辦理報到手續，最後共164人順利報到登機，今天搭機前往關島的台灣旅客將於10日晚間搭機返台，旅客仍須隔離14天並入住防疫旅館或集中檢疫所。

首發團部分民眾受訪時表示，因為年齡排序較慢，所以選擇到國外接種疫苗，也有旅客選擇停留更久時間以完成兩劑疫苗接種。

台中市從事餐飲服務業蔡小姐表示，因疫情關係已經2個月沒回新北的家，非常想家卻又擔心感染家中高齡父母，這次利用公司停業期間前往關島施打莫德納疫苗，至於第2劑則回台灣接種，若屆時沒有莫德納疫苗，「高端或聯亞的我都OK，除了中國的以外」。

從事美容業的翁小姐表示，先前就想出國打疫苗，但返台後的隔離政策讓自己猶豫，看到旅遊業者推出的方案，只考慮了2、3天就決定參加，雖然家人擔心在機上染疫，但自己還是決定和友人報名，在關島打完疫苗後想去參加潛水。

從事製造業的陳小姐與3名家人同行，她說，因為年紀輕所以疫苗排序可能要等待一段時間，但工作需接觸很多人又無法停工，因此選擇到國外施打保護自己，家人選擇莫德納疫苗，至於第2劑計畫回台再接種，雖然每人高達10萬元費用與14天隔離作業一度讓家人卻步，但還是決定參加，隔離期間則透過視訊處理工作。

旅客Stacy表示，關島搭機時間短能避免航程時間太長，且台灣要打到低年齡層還需一段時間，因此帶著2名小孩搭乘首航，計畫在關島停留20多天打完兩劑輝瑞疫苗才返台，估計要花費60萬元，她認為返台入境普篩後再前往隔離是很好的政策，可延後進入社區的時間，也保護一般民眾。

中央社引述關島觀光局最新資料，7月4日起旅客參與Air V&V計畫僅須支付100至200美元的疫苗接種服務費（嬌生100美元；莫德納、輝瑞200美元），以及200美元的PCR檢測費，旅客可自行前往飯店大廳或是宴會廳接種，若需醫療人員專程前往房間接種，則須多支付75美元服務費。

雄獅旅遊表示，分析旅客資料，發現年齡49歲以下族群占比近73%，疫苗選擇則是以需要施打2劑的莫德納及輝瑞為主。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，關島機加酒的旅客中，以「20至29歲」及「40至49歲」2族群為最大宗，各占21.1%，整體而言，49歲以下族群占近73%，年齡層屬青年及中壯年居多，研判是因為疫苗施打排序較後，對於疫情感到憂心，希望能提早施打疫苗，或是因公務需求要經常出國者。

游國珍表示，有多達38%旅客希望施打莫德納疫苗，其次分別為輝瑞疫苗34% 及嬌生疫苗23%，另有3%旅客選擇不施打疫苗。

關島機加酒行程熱銷，也讓業者加碼推出長天數行程，游國珍說，首波7月6、10、14、18日出發的5天4夜機加酒商品，439席已全數完銷，7月22日推出Long Stay的22天機加酒商品收訂已超過8成，近期即將額滿，加碼於7月26日、8月12日出發22天預購商品目前持續報名中，總計報名人數約80人。