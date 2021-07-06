英國凱特王妃也愛！愛丁堡時尚品牌Strathberry早秋系列曝光　同步加碼優雅新包款

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）英國凱特王妃愛牌Strathberry以女力為題，推出2021早秋限定系列。

英國愛丁堡的時尚品牌Strathberry由設計師夫妻檔Guy和Leeanne Hundleby於2013年創立，其為知名奢侈皮具品牌，簡約設計受到英國皇室凱特王妃Kate Middleton、Lady Gaga等明星喜愛，今(6)日推出2021早秋限定系列，以「女力新時代」為題，以20世紀最具標誌性的女性代表為靈感來源。

Strathberry以女性為題，把設計靈感廷伸到物料之上，在光滑無瑕的皮革上壓印不同的動物紋理，如仿蟒蛇皮及鱷魚皮壓紋作為點綴，打造煥然一新的另類奢華，與品牌低調簡約線條的設計相得益彰，展現出1950 年代優雅與摩登復古的嶄新韻味。

隨著mini bag小包熱潮，古典小巧的Allegro Micro微型波頓包於這季回歸，並以全新仿蟒蛇壓紋形象示人，體積雖小五臟俱全，配備可拆卸及調節的金屬鏈條肩帶，既可單肩揹亦可斜揹或手提，也可當作腰包使用。

今年秋冬限量款Lana Osett手提抽繩包將以質感黑小牛皮及仿蟒蛇皮壓紋壓軸登場，該包款的輪廓經過重新設計，優雅的抽繩封口綴以Strathberry標誌金屬橫杆、簡約的皮革手挽和可調節式肩帶皆彰顯多功能性，將成為日常與休閑活動時的最佳選擇。

此外，Strathberry 更於2021秋冬推出全新包款設計樣式Trinity 通勤包及Melville Baguette斜揹法棍包系列。

凡於官方網站下訂需3至5天直送台灣，首次下單登記成為會員享9折優惠。



The Strathberry Midi Tote 托特包(圖/官方提供)



The Trinity通勤包(圖/官方提供)