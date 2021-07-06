台積電攜手台灣微軟 荷商聯想及遠見天下愛心捐贈

新冠肺炎疫情持續影響，線上學習成為常態， 台積電慈善基金會與台灣微軟、 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司以及遠見天下文化教育基金會， 共同捐贈新北市公立國中小200台筆記型電腦及80台平板電腦， 協助在家無資訊設備的弱勢學生，並捐贈150組線上學習平台「1 號課堂」(https://classone.cwgv. com.tw/)全年暢聽會員帳號，支持老師們提升遠端教學品質 與學生線上學習效益。

教育局長張明文表示，感謝台積電發起本次捐贈活動， 攜手台灣微軟、荷商聯想及遠見天下等善心企業， 挹注線上學習所需筆電及平板給新北弱勢學生免費使用， 提供孩子線上學習硬體資源。此外，更提供線上學習平台免費帳號， 結合新北市推動「校校有閱讀推動教師」計畫， 讓老師們不受時空限制、隨時增能互動，防疫期間零距離善用豐富學 習資源。

台積電慈善基金會董事長張淑芬強調，我們盡全力照顧學童並提供完 整的學習設備，不僅有電腦還要有網路，停課了不要緊， 孩子可以在線上繼續學習。另外， 我們也關注到許多具有教育熱忱的老師渴望繼續學習，也感謝有「1 號課堂」豐富的線上有聲課程， 補足了部分研習課程因疫情而取消的缺口。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示， 微軟長年落實縮小數位落差的目標不遺餘力， 雖然疫情讓線上學習面臨更多挑戰， 但很榮幸能夠共同參與此次捐贈， 透過提供筆記型電腦搭配作業軟體來盡一份心力， 運用科技力量為新北弱勢學生提供軟硬體支援， 在疫情下能繼續安心學習。

海山國小校長林瑞昌表示，在5月18日停課後， 為了讓孩子們不停學，老師開始透過視訊進行線上教學， 瞭解孩子在家學習與生活狀況。 其中家庭經濟弱勢孩子是特別需要被關心的， 協助這些孩子解決網路問題並讓擁有自己專屬行動載具， 不但能提升孩子們的學習意願，更是學校責無旁貸的責任。丹鳳高中 老師歐陽立中指出，「1號課堂」線上學習平台， 讓老師研習不受時間和地點影響，更能增加老師研習選擇多樣化， 同時此計畫也獲教育局研習時數認可，在企業與政府的共同合作下， 努力實踐疫情不停學的目標。

教育局表示，因應停課學生在家線上學習需求， 家中若無資訊設備或網路者，已備妥3萬台平板、1萬3,000片 行動網卡及2,000台wifi分享器， 提供經濟弱勢學生優先使用，協助學生順利線上學習、 弭平數位落差。此外，新北市全國首創建置的親師生平台(http s://pts.ntpc.edu.tw)，透過單一帳號簽入， 學生輕鬆在家學習超過百項的線上學習資源， 學習歷程可以轉換為學習點數並兌換學用品，學習愈多獎愈多。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供