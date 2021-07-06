台積電攜手台灣微軟 荷商聯想及遠見天下愛心捐贈

照片來源：新北市教育局提供
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新冠肺炎疫情持續影響，線上學習成為常態，台積電慈善基金會與台灣微軟、荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司以及遠見天下文化教育基金會，共同捐贈新北市公立國中小200台筆記型電腦及80台平板電腦，協助在家無資訊設備的弱勢學生，並捐贈150組線上學習平台「1號課堂」(https://classone.cwgv.com.tw/)全年暢聽會員帳號，支持老師們提升遠端教學品質與學生線上學習效益。
教育局長張明文表示，感謝台積電發起本次捐贈活動，攜手台灣微軟、荷商聯想及遠見天下等善心企業，挹注線上學習所需筆電及平板給新北弱勢學生免費使用，提供孩子線上學習硬體資源。此外，更提供線上學習平台免費帳號，結合新北市推動「校校有閱讀推動教師」計畫，讓老師們不受時空限制、隨時增能互動，防疫期間零距離善用豐富學習資源。
台積電慈善基金會董事長張淑芬強調，我們盡全力照顧學童並提供完整的學習設備，不僅有電腦還要有網路，停課了不要緊，孩子可以在線上繼續學習。另外，我們也關注到許多具有教育熱忱的老師渴望繼續學習，也感謝有「1號課堂」豐富的線上有聲課程，補足了部分研習課程因疫情而取消的缺口。
台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，微軟長年落實縮小數位落差的目標不遺餘力，雖然疫情讓線上學習面臨更多挑戰，但很榮幸能夠共同參與此次捐贈，透過提供筆記型電腦搭配作業軟體來盡一份心力，運用科技力量為新北弱勢學生提供軟硬體支援，在疫情下能繼續安心學習。
海山國小校長林瑞昌表示，在5月18日停課後，為了讓孩子們不停學，老師開始透過視訊進行線上教學，瞭解孩子在家學習與生活狀況。其中家庭經濟弱勢孩子是特別需要被關心的，協助這些孩子解決網路問題並讓擁有自己專屬行動載具，不但能提升孩子們的學習意願，更是學校責無旁貸的責任。丹鳳高中老師歐陽立中指出，「1號課堂」線上學習平台，讓老師研習不受時間和地點影響，更能增加老師研習選擇多樣化，同時此計畫也獲教育局研習時數認可，在企業與政府的共同合作下，努力實踐疫情不停學的目標。
教育局表示，因應停課學生在家線上學習需求，家中若無資訊設備或網路者，已備妥3萬台平板、1萬3,000片行動網卡及2,000台wifi分享器，提供經濟弱勢學生優先使用，協助學生順利線上學習、弭平數位落差。此外，新北市全國首創建置的親師生平台(https://pts.ntpc.edu.tw)，透過單一帳號簽入，學生輕鬆在家學習超過百項的線上學習資源，學習歷程可以轉換為學習點數並兌換學用品，學習愈多獎愈多。
照片來源：新北市教育局提供
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