新北核發11900劑疫苗 幼兒園 課照中心教職員工7/8起施打

教育部爭取將「 高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「 幼兒園托育人員及托育機構專業人員」 列入公費疫苗第七類施打對象，其中首批COVID-19疫苗於7 月8日配送至各縣市供幼兒園及兒童課後照顧服務中心(安親班)教 職員工施打。新北獲中央配發疫苗共計1萬1,900劑， 教育局規劃於7月8日起採分時段、分流至指定場域開始施打疫苗， 預計於7月12日施打完成。

教育局指出，中央係考量多數私立幼兒園未有暑假，在7月後持續提 供家長送托服務， 而兒童課後照顧服務中心為提供家長暑假期間照顧其子女需求， 所以讓該等教育場域主要提供服務人員接種疫苗間接保護幼兒或學生 ，因此列為優先施打對象。

新北市核定施打對象人數為全國最多，包含幼兒園教職員工計1萬1 ,692人及兒童課後照顧中心208人。 為了教職員工及孩子健康，盡速於復課前完成疫苗施打， 新北市接獲通知立即規劃疫苗施打時程、人力及場地等相關措施， 並製作注意事項提供施打人員參考。

另外，本次協助疫苗施打醫院有6所， 分別為醫療財團法人徐元智醫藥基金會亞東紀念醫院、 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院、新北市立土城醫院、 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院(施打場地為雙和靜思堂)、 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕醫院(施打場地為新市 國小)及新北市立聯合醫院(施打場地為二重國小)。

教育局長張明文表示，非常感謝醫護人員及學校工作人員的協助， 醫護人員平時支援大型接種站已非常辛苦， 為讓孩子們順利復課時提升保護力，在假日更付出支援疫苗施打。 另外，提醒幼兒園及課後照顧中心， 施打疫苗請務必依安排時段準時到施打地點，並落實防疫措施， 以確保每位教育夥伴的健康安全。