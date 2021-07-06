一秒置身新北藝文場館 WFH你最潮！24款文青視訊背景任你挑！

照片來源：新北市文化局提供
照片來源：新北市文化局提供
全臺因應新冠肺炎疫情，居家辦公成近期生活趨勢，遠端視訊會議需求大幅提升，為了解決大家視訊會議時擔心自家背景亂糟糟的困擾，新北市政府文化局推出24款所屬藝文場館的精美視訊會議背景圖，供民眾自由挑選喜愛的場域作使用，讓大家一秒置身藝文場館變文青，同時也為遠端視訊科技增添趣味和溫度。
新北市政府文化局表示，全臺三級警戒下，藝文場館全數閉館休息，為了讓民眾在家也能坐遊新北藝文場館，文化局特別精選出24款所屬場館的絕美視訊會議背景圖供民眾免費下載，包括十三行博物館的著名網美拍照景點「鯨背沙丘」、極具早期聚落特色的「高腳屋」建築、林本源園邸古色古香的「方鑑齋」、黃金博物館具歷史空靈感的「金瓜石神社遺址」、空軍三重一村復古眷村風味的「水井廣場」…等，眾多藍天綠地下的歷史遺跡，以及兼具藝術、潮流時尚感的藝文中心和博物館美照，讓民眾不論是在遠端開會時，可以運用美圖背景保留個人隱私，享受在藝文空間工作的氛圍，或是與近期見不到的親友隔空視訊，也能藉穿梭不同藝術場域，增添趣味及話題性，療癒彼此無法相見、一同出遊的惆悵。
新北市文化局所推出的24款藝文場所美照，即日起開放民眾免費隨心情搭配下載使用，不論今天是想與親友相約在新北市立圖書館林口分館的浪漫「星空玻璃屋」隔空相見，或是公司全部門同仁明天想至「淡水日本警官宿舍」一同線上開會，換上新北藝文館舍美圖背景，滿足民眾防疫期間不出門就能樂遊新北的欲望，新北市文化局邀你一起用通訊軟體「藝遊新北」！讓居家日常變有趣!相關館舍美圖下載資訊請至新北市政府文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)、文化局臉書粉絲團，以及圖片下載官方網站(https://event.udn.com/culture/picture2021/)查詢。
照片來源：新北市文化局提供
照片來源：新北市文化局提供