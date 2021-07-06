一秒置身新北藝文場館 WFH你最潮！24款文青視訊背景任你挑！

全臺因應新冠肺炎疫情， 居家辦公成近期生活趨勢，遠端視訊會議需求大幅提升， 為了解決大家視訊會議時擔心自家背景亂糟糟的困擾， 新北市政府文化局推出24款所屬藝文場館的精美視訊會議背景圖， 供民眾自由挑選喜愛的場域作使用， 讓大家一秒置身藝文場館變文青， 同時也為遠端視訊科技增添趣味和溫度。

新北市政府文化局表示，全臺三級警戒下， 藝文場館全數閉館休息，為了讓民眾在家也能坐遊新北藝文場館， 文化局特別精選出24款所屬場館的絕美視訊會議背景圖供民眾免費 下載，包括十三行博物館的著名網美拍照景點「鯨背沙丘」、 極具早期聚落特色的「高腳屋」建築、林本源園邸古色古香的「 方鑑齋」、黃金博物館具歷史空靈感的「金瓜石神社遺址」、 空軍三重一村復古眷村風味的「水井廣場」…等， 眾多藍天綠地下的歷史遺跡，以及兼具藝術、 潮流時尚感的藝文中心和博物館美照，讓民眾不論是在遠端開會時， 可以運用美圖背景保留個人隱私，享受在藝文空間工作的氛圍， 或是與近期見不到的親友隔空視訊，也能藉穿梭不同藝術場域， 增添趣味及話題性，療癒彼此無法相見、一同出遊的惆悵。

新北市文化局所推出的24款藝文場所美照， 即日起開放民眾免費隨心情搭配下載使用， 不論今天是想與親友相約在新北市立圖書館林口分館的浪漫「 星空玻璃屋」隔空相見，或是公司全部門同仁明天想至「 淡水日本警官宿舍」一同線上開會，換上新北藝文館舍美圖背景， 滿足民眾防疫期間不出門就能樂遊新北的欲望， 新北市文化局邀你一起用通訊軟體「藝遊新北」！讓居家日常變有趣 !相關館舍美圖下載資訊請至新北市政府文化局官網(https: //www.culture.ntpc.gov.tw/)、 文化局臉書粉絲團，以及圖片下載官方網站(https:// event.udn.com/culture/ picture2021/)查詢。

照片來源：新北市文化局提供

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