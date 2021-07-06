新北防疫基金4億5千萬元專用四大防疫 市議員黃林玲玲和里長捐1千防護面罩

新北市好日子愛心大平台防疫基金破4億5千萬元！ 市府6日公布陸續有合環建設旗下合寶開發公司捐贈1千萬元， 新光人壽集團由人壽公司和新壽公寓大廈管理公司合捐1千萬元， 台北市雍展社福基金會和簡Ｏ卿、 尼克森微電子公司各捐100萬元，新北市中醫師公會捐60萬元， 合泰興業公司和台灣福音書房各40萬元，使防疫基金達到4億5, 519萬9,315元。

合環建設總裁黃正勝表示，他在民國59年25歲時創業， 看著台灣經濟從落後到進步，這次受疫情衝擊，全台都受影響， 尤其雙北最為嚴峻，因此本著在地企業回饋鄉里的初衷， 在今年3月間曾捐贈1千1百萬元給雙和醫院、 台北醫學大學附設醫院和萬芳醫院等；5月中旬起疫情更大爆發， 侯市長率市府團隊日以繼夜防疫， 因此再度透過旗下合寶開發公司捐贈1千萬元， 以支持新北市防疫工作。

社會局長張錦麗表示，防疫基金共用在四大面向， 包含慰助染疫市民（如提供檢疫所市民祝福金及物資、 慰問染疫而往生者家屬10萬元等）、 支持防疫工作人員執行防疫業務（ 如因執行公務染疫者慰問金10萬元、醫護防疫旅館免費住）、 支援防疫相關工作（如建置防疫車隊、購買防疫物資、 設置快篩及疫苗接種站等）、協助受疫情影響的弱勢家庭與族群（ 如急難慰助金1戶1萬元、弱勢家庭物資加倍送、 街友安心旅館免費住、中低收入戶須隔離者防疫旅館免費住、 老幼障礙者到宅快篩、老人身障者短期替代居住服務）。 每一筆善款，都投入第一線防疫工作，以期疫情早日結束， 還給市民正常生活。

除了各界捐贈防疫基金善款外， 另外市議員黃林玲玲和新莊區立功里長陳易澤也到市府捐贈1千個防 護面罩，由社會局副局長許秀能代收，透過衛生局轉贈給醫療院所。 黃林玲玲說，她和陳里長也同步捐給新莊區清潔隊1千個防護面罩， 因為清潔隊員在收取垃圾時，容易被未綁牢的垃圾包噴濺汙染， 防護面罩可以多一層保護。