法國外亞維儂藝術節重返國際　台灣劇場團隊線上共襄盛舉

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）法國外亞維儂藝術節去年受到疫情影響取消，今年重返國際，台灣四組團隊將於線上參與盛會。

外亞維儂藝術節將於7月7日至31日舉行，台灣四組團隊透過線上參與，可於今(6)日推出的Taiwan In Avignon主題官網收看滯留島舞蹈劇場、拾念劇集、翃舞製作及興傳奇青年劇場四組團隊的幕前與幕後大小事，同時也會有歷年參與團隊介紹，後續將陸續增設英文版面。

文化部去年指出，原訂於2020年7月3日至26日舉行的外亞維儂藝術節，受新冠肺炎蔓延全球影響，主辦大會考量團隊與觀眾安全，陸續取消活動，入選團隊可保留資格至2021年，若因故無法配合，則由備取團隊遞補。

中央社報導，文化部推出Taiwan Pop-In Avignon線上推廣計畫，分為「年度團隊介紹篇」與「台法藝文交映篇」兩單元，前者收錄參展團隊介紹，後者則著重台灣與藝術節連結，邀請國際劇場專業人士、藝文記者共同參與，分享對台灣團隊的觀察與評注。

官網部分，除了為典藏資料庫系統化、台灣品牌形象櫥窗外，也有提供專業人士策劃節目、輔助團隊準備參加藝術節活動及推廣交流等功能。將循逐年階段的盤整回溯與新年度納編資料並進，藉此保有內容加值與拓展效益。目前顯示2016年至2019年共16組團隊法文版介面資料。