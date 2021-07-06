唐鳳「疫苗施打意願登記與預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中提醒: 收到1922通知•才可正式展開預約

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心表示，今(6)日上午與各縣市政府召開的「全國防疫會議」，達成三大決議，記者會上同時也介紹行政院唐鳳政務委員設計開發之「疫苗施打意願登記與預約系統」。

(指揮中心7/6記者會直播截圖)

下午記者會上有記者提問, 雖然此系統將從金門、馬祖、澎湖開始進行試辦, 但實際上全台其他地區也有民眾登記成功。指揮官陳時中下午強調，請民眾注意, 要等到1922通知以後, 才可正式展開接種預約。有意願並不表示一定符合預約資格。

發言人莊人祥提醒, 若有非金馬澎地區民眾目前已經收到1922通知, 很可能是詐騙, 請大家提高警覺。

副指揮官陳宗彥則說, 今明兩天開放系統時並未限制戶籍, 但首批施打者1922將將從金馬澎民眾開始通知, 再進行預約, 因此其他地區民眾就算今天已經登記成功, 也不會在金馬澎民眾之前, 提前施打。指揮中心在新聞稿中對系統之說明如下:

疫苗施打意願登記與預約系統說明:

1.有關行政院唐鳳政務委員設計開發之「疫苗施打意願登記與預約系統」，重點如下：

1)登記與預約四步驟： 意願登記→1922以簡訊通知符合資格民眾→預約接種→接種疫苗。

2)登記對象： 第9類(18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者)及第10類(50-64歲成人)符合公費疫苗接種對象。

4)試辦時間及區域： 7月6日上午10點至7日下午5點開放登記，7月8日上午10點至9日下午5點開放預約，於金門、馬祖、澎湖進行試辦。 後續視試辦2週之成效後，再推動至全國。

2.本系統啟動條件，以中央流行疫情指揮中心開放對象，進行逐步啟動，現行為第9及第10類民眾，另針對偏鄉或年長者意願及預約登記服務部分，請各地方政府各鄉鎮市公所提供協助作業。

3.至於疫苗配撥安排，現階段以毎週提供單一品牌疫苗預約為原則，後續視疫苗到貨情況再行研議調整。

今天會中達成的另外兩項決如下:

一、國內疫情現況及評估

1.疾病傳播能力雖呈現下降趨勢，惟部分縣市仍有群聚事件爆發，請各地方政府持續密切注意監測，早期發現並介入；另國內出現Delta變異株相關群聚，將強化國內病毒變異株基因監測外，鑒於該病毒株具高傳播力，未來可能成為主流病毒變異株，爰請各地方政府重新檢視病患收治轉送及醫療照護體系量能之整備。

2.雙北部分，臺北市出現較大規模市場群聚，考量市場人流多屬不特定對象，請該市衛生機關加強轄內社區、市民及醫療院所警覺，並於市場周邊設置篩檢站；新北市亦有出現家禽市場群聚，請該市衛生機關持續留意後續疫情變化。

二、針對第七類優先接種對象認定及疫苗配發施打作業，指揮中心依各專案主管部會造冊人數陸續進行疫苗核撥作業，鑒於造冊施打對象亦為各縣市的居民，且疫苗撥配量原則會多於專案造冊人數，爰請地方政府協助各部會疫苗依施打作業或計畫，進行各該對象之接種作業。