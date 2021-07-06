快訊！台灣7/6新增確診29例台北市居冠　死亡17例

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布，台灣新增29例COVID-19確定病例，分別為27例本土及2例境外移入；另確診個案中新增17例死亡。



指揮中心表示，今日新增之27例本土病例(其中15例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月10日至7月5日。個案分布以臺北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，為14位男性、3位女性，發病日介於5月16日至7月2日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於6月28日至7月5日。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月4日累計公布13,831位確診個案中，已有11,180人解除隔離，解隔離人數達確診人數80.8%。



指揮中心表示，今日新增境外移入個案中，案15180為本國籍10多歲男性，7月4日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，於機場採檢後至防疫旅館檢疫，7月5日出現嗅味覺異常等症狀，於今日確診，相關接觸者匡列中。案15185為本國籍30多歲男性，6月30日自印尼入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並進行採檢，當日採檢結果為陰性；7月4日出現發燒、肌肉痠痛、流鼻水等症狀，7月5日由衛生單位採檢送驗，於今日確診，同班機旅客均已入境採檢並入住集中檢疫所。



指揮中心統計，截至目前國內累計1,503,584例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,487,019例排除)，其中15,088例確診，分別為1,189例境外移入，13,846例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號(案10180、案13124)，累計105例移除為空號。自2020年起累計706例COVID-19死亡病例，其中698例本土，個案居住縣市分布為新北市354例、臺北市269例、基隆市24例、桃園市20例、彰化縣12例、新竹縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。