〈時評〉病毒才是敵人 從抗疫者角度看台灣防疫

自台灣本土病例爆發以來，全國升三級疫情警戒至今已逾一個半月，許多人和我一樣，每天準時收看中央流行疫情指揮中心記者會關注疫情發展，同時還得擔心染疫者住院或住進「加護病房(lCU)」治療的狀況，全因家住萬華的我，身邊有多位家人確診，全家一時間被迫變成「抗疫最前線」。自疫情爆發以來，染疫死亡人數已逾600人，指揮中心自五月推動防疫相關措施，確實有些問題，幸好十多天後已修正。我在此簡述一下過程，並不是在獵巫，而是在亡羊補牢。

上(6)月有兩大議題要討論，首先是台灣採購疫苗的問題及疫苗接種的近況。在疫苗採購的部分，中國派人指責我國政府疫苗政策失當，導致台灣染疫死亡人數持續增加，因此要求我國開放該國的國產疫苗科興的進口，或是向上海復興購買BNT疫苗。

老實說，我不認為目前疫苗是那麼迫切的問題了。放眼國際，英國及以色列的接種疫苗人數佔比已經高到「群體免疫」，但面對Delta的變種病毒，他們不得不面對新一波疫情的發生。說穿了，疫苗的功用只是讓重症者減少、致死率降低而已。

台灣疫苗政策所引發的爭議，在美國捐贈250萬劑莫德那及日本捐贈220萬劑AZ後，政府陸續核准通過台積電及永齡基金會欲購買500萬劑BNT疫苗申請案，及近日慈濟的500萬劑BNT疫苗申請案，這些無形中瓦解了大中國主義者「以疫(苗)促統」的統戰技倆。

回過頭來討論進入三級疫情警戒期間至6月底止，染疫確診者的致死率為何會那麼高，我覺得指揮中心自本土病例爆發後，所用的防疫措施有三項錯誤，所幸都已導正:

(一) 快篩陽性者送到檢疫旅館10天，這段期間「只監控不給治療」，全因擔心台灣的醫療系統崩潰。然而，正因為在防疫旅館的10天之內，有許多慢性病者、或者年長者，扺抗病毒能力比較薄弱的病人，就在這幾天或者猝死、或者病情急轉直下變成重症。

(二) 醫療資源完全集中在指揮中心及疾管署。例如，防止年長者或慢性病者轉重症的「瑞德西韋（Remdesivir）」藥物集中存放於CDC，醫院申請時按流程跑需要兩天才能拿到救命藥物，病人病情已更加惡化。這部份已改正，救命藥物已下放到各醫院。知錯能改、善莫大焉。

(三) 不管是台北市或新北市，疫調系統都有很大的問題。例如說，從快篩陽性到確認PCR確診，期間有5天之久，連帶的「接觸者匡列」也跟著慢5天，病毒早已擴散出去，這也是為什麼指揮中心那段時間會上演「校正回歸」的戲碼。我認為這是疫調資訊系統的問題，是指揮中心的責任。

5月28日，柯P直接宣佈「快篩陽性視同確診、以加快匡列隔離者的速度、並且其中年長者要加强照顧、可直接送醫院」。可惜柯P的一些想法，被某些「名嘴」以「逆時中」看待。對我們這些確診者家屬而言，這些「名嘴」的言論、無異於「別人的兒子死不完」，哀哉！

我的看法是染疫死亡人數才是目前要討論議題，而非疫苗有多少，何時可打到，誰用「特權」先偷打了。在某個我參加的綠能群組裡面，大家對於台灣缺乏疫苗而無法接種，皆預測染疫死亡人數將超過萬人，又或者指蔡英文政府的國產疫苗政策疑似配合美國的陰謀，將導致3000人死亡等。這些都是危言聳聽！我認為指揮中心均已補正上述三項錯誤，應可控制疫情，避免死亡人數超過1000人。

同島一命、病毒才是我們的敵人，目前最重要就是中央和地方攜手合作，努力找出感染源並切斷傳播鏈。無論是台北、新北的批發市場如北農、環南市場，還是屏東、高雄和桃園等地的確診數有多少，大家應攜手合作圍堵。目前最令人擔心也是最恐怖的Delta變種病毒，已在屏東受到控制，真是天佑台灣！高雄疫情也因陳其邁在5小時内强力將染疫公寓清空，所有住户送防疫旅館而獲得控制了，如今只剩雙北及桃園疫情尚在延燒。

由於萬華無症狀感染者眾多。柯P其實在一個月前已提出「考慮萬華普篩」，目前民進黨的前祕書長羅文嘉也贊同。

2020年初，疫情開始肆虐時，我就提出應該發展特效藥的構想。並且以「台大抗煞一號」後續的抗煞2號開始進行特效藥的製作與研究。雖然經費不足，但也已經有初步的成果，也申請了發明專利。我在這期間也寫了一篇文章，發表於2020年4月6日的《台灣英文新聞．時評》上，之後「陽明交大用AI算出新冠解方」的新聞更傳來好消息。

我立刻有一個新想法，因為我在《武漢肺炎的可能治療之道》的第二項化學治療的部分，用的是我想發展的「台大抗煞2號」的新藥。然而這篇陽明交大的文章是「老藥新用」，這樣可以省掉很多臨床試驗的時間，因為是「老藥」所以是安全的。其中最重要的一項藥物是「YJM206」，而這一個研究計畫，是由陽明交大的「生物科技研究院」院長楊進木教授所主持推動的計畫。

身為楊的博士論文的指導教授，我非常了解他的研究，在此呼籲陽明交大的林奇宏校長，應該出面說服指揮中心的專家，趕快將可以救治很多人的藥物，加入台灣抗疫行列。阿彌陀佛、善哉！