〈時評〉緬懷故友陳文成　從香港回歸看台灣公投

1.紀念故友陳文成博士

全台灣自5月19日起升三級疫情警戒後，無論是室內還是室外的大型活動均取消或延期辦理，其中包括7月2日由台大學生主辦的「陳文成遇難40週年紀念座談會」。身為他的朋友，我原本想寫一些背景及簡介，以及40年前7月2日的驚恐，將對他的思念化作文字用於緬懷故友，當天早上正好一位朋友的女兒以英文發表了一篇紀念陳文成的文章，就列於下方和大家分享，而我也有幸選在同一天，接種「莫德那mRNA武漢肺炎疫苗」。

The Bold and Unruly Legacy of Chen Wen Chen!

一位小我幾屆，也曾出國留學後、回台灣教書的朋友看完這篇後，寫給我的感言是：「寫得很全面。『陳文成』代表了那個時代的『我們』，我們多少都有一點『陳文成』的某個面向」。

2.二十四年前的香港之行

在緬懷故友時，我其實已經忘掉7月1日是中國共產黨的建黨日子，今年正是中共建黨百年，該國舉辦了盛大的紀念會。

回想起24年前，1997年7月1日，我從香港回台灣後，在機場被以「違反集會遊行法」，被逮捕並送進土城看守所。隔天，施信民教授和我太太，交了約9萬元的罰金把我保出來。

至於為何飛去香港，說起來有點搞笑，因為1997年6月30日是英國政府要將香港主權交還給中國的日子。我和台北市議員廖彬良等一行四人就在6月29日飛到香港，並於同月30日到英國領事館遞送抗議書，全因一份南京條約的正本在台北，前總統李登輝主張「香港主權應該交還給中華民國政府」。7月1日我們還到新華社拉著一條寫著「台灣中國、一邊一國」的布條，抗議後當天就飛回台灣。

時空飛逝，鄧小平原答應「馬照跑舞照跳、一國兩制50年不變」的香港，已經變成中國的一個行政區。中國共產黨的謊言早已不攻自破，而今企圖「以疫促统」的大中國主義份子，如馬英九吳斯懷者流的，可以休矣！

3.核二廠一號機停機及四公投案延半年投票

臺灣這幾天的另一個重要新聞是有關核二廠一號機「因為燃料池滿了、而興建於廠内的乾式燃料儲存槽、 因新北市政府未能核發水保通過的執照、不能使用」而停止發電；核二一號機等於提早進入除役申請階段。另外，原先應該於8月底投票的四大公投案，中選會於7月2日下午開會後宣佈因疫情延到12月18日投票，其中包括「核四重啟公投」。

回想起1991年底擔任台灣環境保護聯盟副會長後，我開始投入推動「反核四」一系列運動，包括1992及1993年，在立法院前面辦了「反核四、饑餓24」，1994年6月30日於立法院，核四預算相關的四個委員會聯席審查核四1125億跨年度預算的日子。當天，身為總指揮的我，率領相關人員以「台灣反核行動聯盟」之名，在立法院前面舉辦非常盛大的反核活動；這場活動發生了不少警民衝突。

當時我們推出了「罷免擁核立委」，包括罷免當時的台北縣(今新北市)的擁核立委韓國瑜、洪秀柱等四人。後來，這個活動在1994年11月27日和罷免案以及新北市的核四公投案，一起投票。這是台灣第一次的中央民代的罷免案、也是我國第一次的縣級政府主辦的核四公投案。沒想到，我推動「核四公投案」，一次在完成第一階段10幾萬人連署送件後，於2016年8月22日被中選會否決掉。然而，我們並未放棄，2019年12月25日縣市長交接日，我們又送了「核四廠變為再生能源發電廠」的「廢核再生公投」的案子，希望為台灣再生能源踏出第一步。可惜，因中選會沒有依照選罷法的規定，提供電子連署系統，讓此案子於第二階段連署時，沒有達標。而另一個「核四重啟公投」案，則在沒有開審查會的情況下，被公告成案並且連署成功。這就是原先即將在今年8月投票的案子，目前已經確定要移到2021年12月18日投票。

歷經多年的努力，雖然我推的案子沒有成案，阻擋核四重啟公投已經是目前執政黨的任務，我的反核四重擔，已經可以放下了。目前我正努力推動尋找讓台灣電力自主的地熱發電的案子，為此，在推動的同時，我也寫了不少文章，然而隨著新冠肺炎疫情(俗稱武漢肺炎，COVID-19) 疫情的關係，許多事都延緩了。