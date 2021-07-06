日副相表態防衛台灣 學者：日走向戰略清晰

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）日本副相麻生太郎5日表示，中國若進犯台灣，美、日應一同防衛台灣。台灣學者分析，我國若成第一島鏈破口，日本能源經貿交通線將被中共掐斷，日本因此從戰略模糊走向「建設性戰略清晰。」

海峽時報報導，日本副首相兼財務大臣麻生太郎5日在一場政治募款活動中表示，日本的安全正面臨「直接生存威脅」。他對台灣防務做出明確承諾，「如果台灣淪陷，沖繩將成為下一個。我們（日本）必須認真看待該問題，並堅定地預備好防禦力量。」

共同社引述麻生表示，中國如果侵犯、攻擊台灣，日本依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權；若台灣發生大問題，很可能與日本「存亡危機事態」有關，因此美國、日本一定要一同防衛台灣。

唇亡齒寒：日本走向「建設性戰略清晰」

中央社引述國防部智庫、國防安全研究院助理研究員舒孝煌指出，美國總統拜登相較前任川普，對中國的政策更加細緻、多樣化，軍事、外交、經濟多管齊下，許多人認爲「拜登是習近平更難纏的對手」。

舒孝煌指出，日本關注台灣海峽安全，起因於從南海到台灣海峽或台灣東部海域一路向上，是日本經濟及能源的海上命脈、經貿交通要線。若台灣遭攻陷則命脈與交通線皆斷，影響甚鉅。

以軍事層面看，台海穩定對於日本西南區域的防禦也舉足輕重。若位處第一島鏈（日本、台灣、菲律賓...等）關鍵位置的台灣遭突破，日本將面對中國這顆不定時炸彈。此外，美方基於美日安保條約，希望日本的態度更加明確，「讓日本的戰略已從過去的模糊日益清晰。」

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，中共軍力已擁有發動區域戰爭之能力，而日本身處第一島鏈的位置，備受威脅。因此從日本副首相此次發言，證明日本已從戰略模糊走向「建設性的戰略清晰。」

蘇紫雲表示，台灣對日本重要性體現在，位處日本能源、經貿往來海上生命線的關鍵地帶，若台灣遭中國控制，生命線將被截斷。

至於台灣對美國重要性，蘇紫雲指出，台灣若成第一島鏈破口，將影響全球戰略平衡，屆時中共戰略核潛艦從蘇澳港往東航行，便可朝對美國本土直接發動攻擊。