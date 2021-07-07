〈時評〉美日啟示錄：JUST DO IT

知名運動品牌Nike 在 1988 年設計推出的廣告語Just Do It，既是自信的口號，更是行動的宣示，被著名雜誌《廣告年代（Advertising Age）》評選為 20 世紀最棒五句廣告語之一！

不過，有時候，要克服心理罣礙Just Do It，談何容易？

在中國韜光養晦的年代，帶著二戰原罪的日本，在中國面前一向是羞愧有加、畏首畏尾、唯唯諾諾的，也因此總是讓中國得寸進尺地予取予求；要日本卸下歷史的包袱，Just Do It，談何容易？

一直沉浸在「聯中制蘇」冷戰舊思維的美國，對中國是姑息綏靖的，即便蘇聯早已解體，美國對中國的野心長期以來還是一無警覺防範的；要美國看穿中國根本是披羊皮的狼，從而走出隱忍縱容的對中政策之束縛， Just Do It，談何容易？

此所以，幾十年來，台灣就在這種詭異氛圍之下，仿如日、中以及美、中之間的夾心餅乾，被壓得喘不過氣來！

一直等到中國從經濟崛起繼而毫不掩飾地軍事崛起後，美、日才終於嗅出來自中國的霸權氣息：

中國侵門踏戶，經年累月在釣魚台周邊騷擾，日本沒有覺醒只怕也被驚醒、嚇醒；中國軍機、船艦在台灣西南、東北、東方海空域，對台灣不間斷地挑釁侵襲，同處太平洋第一島鏈的日本，那能不興起唇亡齒寒的威脅感和危機感？

中國想從台灣找得太平洋第一島鏈的破口，在南海肆無忌憚地填海造陸、軍事化、甚而內海化的企圖，美國的坐立難安程度，會比台灣輕微嗎？

美、日兩國既然都已體會到，中國在國境周邊製造麻煩、破壞區域和平，都是毫不客氣地Just Do It；對中國的贖罪，已變成被無賴綁架勒索的無底洞；對中國的姑息，已形同養虎為患，無異在變相鼓勵其擴張、放肆與躁進；美、日兩國除非願意永無止境地乖乖挨悶棍，否則，以Just Do It回擊Just Do It的當頭棒喝式攤牌，已無可避免！

終於，在川普開出美中貿易戰第一槍的引領下，一股「對中國說不」的風潮已儼然形成，沛然莫之能禦！

此所以，當日本放出將捐贈台灣武漢肺炎疫苗的風聲後，雖然中國惡狠狠的「不會得逞」言猶在耳，日本卻已跳脫顧東忌西的窠臼，Just Do It！日航載運124萬劑疫苗的班機，已大大方方於6月4日翩翩降落台灣的桃園機場！日外相茂木敏充在6月25日記者會中更宣佈，即將加贈台灣1百萬劑AZ疫苗！接著，日本追加捐贈的113萬劑AZ疫苗，又將於7月8日運抵台灣！

此所以，美國達克沃絲、蘇利文、昆斯等3位跨黨派參議員，根本不理會中共喉舌《環時》去年8月31日社論咆哮的「美國軍機在台灣起降⋯台海戰爭將就此打響」，而是Just Do It，於6月6日搭乘美軍C-17運輸機訪台，帶上美國將捐贈台灣75萬劑疫苗以及（充滿政治弦外之音的）不會讓台灣孤軍奮戰的訊息！事實證明，美國的Just Do It是火力全開的：6月6日承諾的捐贈，6月20日疫苗已運抵台灣；而且不是原先承諾的75萬劑，是槓上開花的250萬劑！

美日的Just Do It，已開啟「向中國說不」的新頁！中國對台灣議題「內政化」、宰制話語權的日子，美國與日本已不像以往的默不作聲，而是直接狠狠打臉了！尤其，連前共產國家捷克、立陶宛都敢對台灣伸出友誼之手、「向中國說不」，台灣，沒有不加入「向中國說不」、Just Do It的國際行列的道理了！

（作者為新竹教育大學退休副教授）