〈時評〉美日啟示錄：JUST DO IT

知名運動品牌Nike 在 1988 年設計推出的廣告語Just Do It,既是自信的口號,更是行動的宣示,被著名雜誌《廣告年代(Advertising Age)》評選為 20 世紀最棒五句廣告語之一!

不過,有時候,要克服心理罣礙Just Do It,談何容易?

在中國韜光養晦的年代,帶著二戰原罪的日本,在中國面前一向是羞愧有加、畏首畏尾、唯唯諾諾的,也因此總是讓中國得寸進尺地予取予求;要日本卸下歷史的包袱,Just Do It,談何容易?

一直沉浸在「聯中制蘇」冷戰舊思維的美國,對中國是姑息綏靖的,即便蘇聯早已解體,美國對中國的野心長期以來還是一無警覺防範的;要美國看穿中國根本是披羊皮的狼,從而走出隱忍縱容的對中政策之束縛, Just Do It,談何容易?

此所以,幾十年來,台灣就在這種詭異氛圍之下,仿如日、中以及美、中之間的夾心餅乾,被壓得喘不過氣來!

一直等到中國從經濟崛起繼而毫不掩飾地軍事崛起後,美、日才終於嗅出來自中國的霸權氣息:

中國侵門踏戶,經年累月在釣魚台周邊騷擾,日本沒有覺醒只怕也被驚醒、嚇醒;中國軍機、船艦在台灣西南、東北、東方海空域,對台灣不間斷地挑釁侵襲,同處太平洋第一島鏈的日本,那能不興起唇亡齒寒的威脅感和危機感?

中國想從台灣找得太平洋第一島鏈的破口,在南海肆無忌憚地填海造陸、軍事化、甚而內海化的企圖,美國的坐立難安程度,會比台灣輕微嗎?

美、日兩國既然都已體會到,中國在國境周邊製造麻煩、破壞區域和平,都是毫不客氣地Just Do It;對中國的贖罪,已變成被無賴綁架勒索的無底洞;對中國的姑息,已形同養虎為患,無異在變相鼓勵其擴張、放肆與躁進;美、日兩國除非願意永無止境地乖乖挨悶棍,否則,以Just Do It回擊Just Do It的當頭棒喝式攤牌,已無可避免!

終於,在川普開出美中貿易戰第一槍的引領下,一股「對中國說不」的風潮已儼然形成,沛然莫之能禦!

此所以,當日本放出將捐贈台灣武漢肺炎疫苗的風聲後,雖然中國惡狠狠的「不會得逞」言猶在耳,日本卻已跳脫顧東忌西的窠臼,Just Do It!日航載運124萬劑疫苗的班機,已大大方方於6月4日翩翩降落台灣的桃園機場!日外相茂木敏充在6月25日記者會中更宣佈,即將加贈台灣1百萬劑AZ疫苗!接著,日本追加捐贈的113萬劑AZ疫苗,又將於7月8日運抵台灣!

此所以,美國達克沃絲、蘇利文、昆斯等3位跨黨派參議員,根本不理會中共喉舌《環時》去年8月31日社論咆哮的「美國軍機在台灣起降⋯台海戰爭將就此打響」,而是Just Do It,於6月6日搭乘美軍C-17運輸機訪台,帶上美國將捐贈台灣75萬劑疫苗以及(充滿政治弦外之音的)不會讓台灣孤軍奮戰的訊息!事實證明,美國的Just Do It是火力全開的:6月6日承諾的捐贈,6月20日疫苗已運抵台灣;而且不是原先承諾的75萬劑,是槓上開花的250萬劑!

美日的Just Do It,已開啟「向中國說不」的新頁!中國對台灣議題「內政化」、宰制話語權的日子,美國與日本已不像以往的默不作聲,而是直接狠狠打臉了!尤其,連前共產國家捷克、立陶宛都敢對台灣伸出友誼之手、「向中國說不」,台灣,沒有不加入「向中國說不」、Just Do It的國際行列的道理了!

(作者為新竹教育大學退休副教授)