北市環南市場復市　台灣疫情中心指揮官陳時中視察•盼斷絕市場傳播鏈

台北環南市場因疫情休市3天後，6日凌晨恢復開市，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右4）與醫福會執行長王必勝（右）、台北市副市長黃珊珊（... 台北環南市場因疫情休市3天後，6日凌晨恢復開市，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右4）與醫福會執行長王必勝（右）、台北市副市長黃珊珊（前左1）上午在環南市場自治會長林勝東（右2）陪同下，視察市場是否落實防疫措施。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市環南市場今天(6日) 恢復開市，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午也到場視察，他說，經查市場相關人數降載管制都沒問題，希望8日大規模核酸檢測（PCR）後，能斷絕市場傳播鏈。

台北市政府昨(5日) 下午舉行武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，市長柯文哲表示，目前市府的補償規定如下：因政府執行公權力要求休市封攤，給攤商補助一天5000元；如果是臨時通知、攤商來不及收拾貨品，造成販售商品壞掉，再另外加5000元。

圖/中央社

台北環南市場近日發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，台北市政府針對批發市場人員進行大規模核酸檢測（PCR），市場也休市3天進行清消，今天凌晨恢復開市。

中央社報導, 陳時中上午近9時突然來到環南市場視察防疫作為，他到場後先進行實聯制登記，隨即在台北市副市長黃珊珊等人陪同下入場巡視。

陳時中隨後接受媒體聯訪時表示，真的要拜託大家（攤商）一定要撐住，疫情件數一定會越來越好，現在採檢陽性（確診）比例越來越低，只要管理得當，8日再做一次大規模PCR，希望能斷絕市場傳播鏈，希望大家再多忍耐一點。

他也提到，視察市場人數降載管制都沒問題，並指出大家生意都不好，現在要先拚控制疫情，認為市場搬運工有做分艙、分流管制，且用制服來辨識，如有狀況，相關掌控和應變可加速很多。

陳時中表示，在管理較嚴格情況下，希望透過應用資訊化，讓大家更方便配合，管理效率也會增高，北市府和中央都一起努力，大家一起加油。

黃珊珊也說，這2天仍會持續擺設篩檢站供攤商使用，北市府8日將再做一次大規模PCR篩檢，8日以後需憑PCR陰性證明才能進出市場，15日之後改用施打疫苗證明進出，這部分將和中央健保資料進行後台介接，屆時會發放通行證使用。

由於稍早陳時中到場時，大批媒體包圍採訪，場外有民眾不斷高呼保持安全社交距離，成為意外插曲。

中央流行疫情指揮中心昨公布環南市場復市6大條件，包含查驗PCR陰性證明、降載人流、實名登錄、動線分流、落實健康監測、戴口罩及面罩等。

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