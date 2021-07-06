帶毛小孩到紐西蘭澳洲免煩惱　台灣畜衛所提供犬布氏桿菌抗體檢測

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）近年來民眾與寵物的關係緊密，家中的毛小孩多被視為家庭成員的一分子，如果想出國旅遊或移居時，都想把他帶在身邊，行政院農業委員會家畜衛生試驗所表示，澳洲、紐西蘭及南非等國都將「犬布氏桿菌病」列為犬隻檢疫要項之一，若民眾有該項檢測服務需求，畜衛所可提供屬於國際檢疫指定方法「犬布氏桿菌抗體快速平板凝集試驗（RSAT）」的服務。

畜衛所表示，犬布氏桿菌（Brucella canis）目標感染動物為犬隻，偶發感染人的案例，是一種人畜共通的傳染病病原。受感染犬隻臨床上不一定有明顯症狀，主要造成流產、不孕或睪丸腫大等生殖系統問題，因此澳洲、紐西蘭等國對於已經完成結紮、絕育手術的犬隻可以豁免外，所有輸入該國的犬隻皆需提供犬布氏桿菌抗體檢測陰性的證明。

目前針對犬布氏桿菌抗體檢測已有許多市售商品，如檢測時間短且容易取得的快篩試劑、酵素結合免疫吸附分析套組（ELISA）等，可供動物醫院或實驗室進行快速診斷，然而都不是檢疫規範指定的方法。為此，畜衛所提供屬於國際檢疫指定的方法之一「犬布氏桿菌抗體快速平板凝集試驗（RSAT）」，方便送檢民眾攜帶犬隻到紐西蘭與澳洲等國。

畜衛所提醒，若民眾有該項檢測服務的需求，須配合由獸醫師提出申請，並提供動物病例或是由獸醫師開立的健康證明，畜衛所方能受理檢測，並需留意各國檢疫條件，在適當的時間內送件，以紐西蘭為例，在入境該國前16天內需完成犬布氏桿菌抗體檢測且結果為陰性，詳細犬布氏桿菌抗體檢測申請流程可參考畜衛所便民服務網頁。

犬布氏桿菌抗體快速平板凝集試驗（RSAT），血清檢體與試劑作用後，抗體陽性者呈現凝集顆粒（圖左側），抗體陰性者則否（圖右側）。(照片由行政院農業委員會家畜衛生試驗所提供)

相關申請流程及文件可由此途徑下載：畜衛所首頁/便民服務/犬布氏桿菌抗體檢測的申請流程及申請表。(照片由行政院農業委員會家畜衛生試驗所提供)