幼兒園、 兒童課後照顧員7.6萬人　預計7/8後開打莫德納疫苗

幼兒園及兒童課後照顧中心人員列為第7類施打公費疫苗對象，預計7月8日配送莫德納疫苗至各縣市後，就可開始施打。 (示意圖／Getty Ima... 幼兒園及兒童課後照顧中心人員列為第7類施打公費疫苗對象，預計7月8日配送莫德納疫苗至各縣市後，就可開始施打。 (示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）教育部今（5）日表示，幼兒園及兒童課後照顧中心人員列為第7類施打公費疫苗對象，近期已完成造冊，約7.6萬人，預計7月8日配送莫德納疫苗至各縣市後，就可開始施打疫苗。

中央流行疫情指揮中心日前公布新冠肺炎（COVID-19）疫苗公費優先接種對象，「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入公費疫苗第七類施打對象。

教育部指出，考量多數私立幼兒園未有暑假，且於7月後持續提供家長送托服務，兒童課後照顧服務中心則提供家長在暑假期間照顧子女的需求，這些教育場域主要提供服務的人員接種疫苗可間接保護幼兒或學生，因此教育部爭取列為優先施打疫苗對象。

其中全國公私立幼兒園之教職員工約7萬2,790人，及兒童課後照顧中心服務人員約3,425人已列為第一波施打對象，並已完成造冊，預計於7月8日配送莫德納(Moderna) COVID-19疫苗至各直轄市、縣市指定配送地點後，即可進行施打。

教育部表示，已請各縣市政府自行擇定有衛生福利部疫苗配送經驗的醫療院所或地方衛生局等至多2個疫苗配送地點，等7月8日疫苗配送到指定地點後，縣市政府可自行再配送至轄內其他醫療院所或施（快）打站進行後續施打。

為避免群聚，教育部也請各縣市規劃施打地點朝多點展開，以提高施打效率，並請各地方教育局（處）每週定期將已完成疫苗施打的對象及人數回報國教署，以協助幼兒園與兒童課後照顧中心人員儘速完成施打，提升其保護力。