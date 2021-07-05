【舉白旗但不投降】 馬來西亞人民自發活動 疫情受災戶即刻救援

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）馬來西亞遭新冠肺炎（COVID-19）強襲，解封遙遙無期，百姓無米可炊，自主發起「舉白旗」運動，見旗者請速馳援。一時間白旗高懸，民間救濟迅速到位，病毒迫使人低頭，卻也激出了人性的光輝。

美聯社報導，馬來西亞社群軟體上周發起白旗運動（#benderaputih），呼籲生計因疫情陷入困頓者，在窗口掛上白布，「無須感到羞恥」，善心人士一看，便能立即將物資送往急需援助的門戶。

事實證明，惻隱之心人皆有之。

29歲的阿布杜拉生來便無雙手，平日靠街頭賣小吃維生，封城斷其活路，政府補助杯水車薪。無奈在窗口掛上白布後，糧食、民生物資快速湧入，好心人甚至慷愾解囊，為他清償房租。同樣感受到這波善意的，還包括靠吃餅乾過活的單親家庭、負債累累一度萌生輕生念頭的小販，以及每日只能進食一餐的緬甸難民。

馬國政府6月1日再祭嚴苛封城令，在每日確診數千例的嚴峻疫情下，日前宣布無限期延後解封。據統計，COVID-19使馬國自殺事件頻傳，今年1至5月已有468人輕生，相較去年一整年的631例，呈顯著上升。

然而，部分政客非但沒有發揮人飢己飢的精神，竟還對白旗運動多所批評。一名執政聯盟議員，要人民向神祈求，而非舉旗投降。一名地方官員更砲轟此活動是針對首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）的政治操作。

無論如何，白旗活動確實引發廣大回響，也出現了不少仿效活動。一個動物團體呼籲經濟陷入困難、無力餵飽寵物的飼主，在家中掛上「紅旗」求助。亦有反政府人士發起「黑旗」示威，在社群網站上要求首相下台，終止緊急狀態，好讓國會與全國選舉能正常運作。

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馬來西亞身障民眾掛白旗求援（圖／AP）